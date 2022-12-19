В Венеции возводят стеклянные барьеры вокруг базилики Святого Марка для защиты от наводнений

Базилика Святого Марка, самый известный и великолепный памятник Венеции, теперь защищена собственным небольшим барьером от наводнений, фиксированной стеклянной стеной, передает «Седмица» со ссылкой на Тhe Аrt Newspaper.

Барьер впервые доказал свою ценность 7 ноября 2022 года, когда уровень воды поднялся на 95 см выше нулевой точки измерения, установленной в 1897 году, а затем снова 21 ноября, когда MOSE, большие навесные барьеры между Адриатическим морем и Венецианской лагуной, были подняты, чтобы сдерживать штормовой вал высотой 185 см, второй по величине после великого наводнения 1966 года.

Причина, по которой Венеция теперь имеет барьер внутри барьера, заключается в том, что низменная территория вокруг базилики затопляется уже при подъеме воды на 85 см, но власти решили поднимать MOSE только тогда, когда уровень воды достигнет 120 см, чтобы обеспечить максимально свободный доступ грузовых кораблей в большой торговый порт Маргера внутри лагуны. Короче говоря, экономические интересы оказались важнее интересов сохранения древних памятников Венеции.

В 2018 году Прокурация, древний орган правления собора Святого Марка, решила, что постоянное затопление наносит такой ущерб редким мраморам и мозаикам базилики, что они не могут больше ждать, пока создание MOSE будет закончено, а барьеры будут подниматься достаточно рано, чтобы защитить церковь, поэтому Прокурация будет действовать в одиночку.

Пьерпаоло Кампострини, в то время член Прокурации, говорит, что проект был разработан Марио Пьяна (Прото, то есть архитектором, отвечающим за базилику) и Даниэле Ринальдо, венецианским инженером. Жесткое администрирование со стороны правления базилики стало причиной того, что проект был завершен в рекордно короткие сроки по сравнению с MOSE (строительство было начато в 2003 году, большие барьеры были впервые успешно подняты 17 лет спустя), несмотря на задержки, вызванные эстетическими оговорками со стороны министерства культуры Италии. Стоимость реализации проекта составила 5,3 млн евро.

Реакция на стену вокруг базилики, состоящую из ультра-прозрачных стеклянных панелей длиной пять метров и высотой 1,3 метра, в целом благоприятна. Франческо Бандарин, бывший директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, отметил в интервью The Art Newspaper, что все получилось весьма элегантно и ненавязчиво. Барьер работает в сочетании с системой клапанов и насосов, которые предотвращают скопление дождевой воды в канализации. Теперь планируется добавить дополнительную защиту, нарастив высоту береговой линии Пьяцетты, выходящей на остров Сан-Джорджо, и изменив стоки на площади Сан-Марко, которая регулярно подвергается наводнениям.

Барьер базилики был торжественно осмотрен 7 ноября мэром Луиджи Бруньяро и Маттео Сальвини, министром инфраструктуры, которые произнесли пафосные речи, хотя ни один из них никоим образом не способствовал созданию этой структуры. Это мероприятие могло предоставить возможность упомянуть о необходимости начать рассмотрение последствий для Венеции доклада МГЭИК (Межправительственной группы экспертов по изменению климата) 2021 года, в котором прогнозируется повышение уровня моря с 43 см до 84 см к 2100 году в случае, если оправдается сценарий глобального потепления. Даже при нижнем значении этого уровня здания всего города будут испытывать большие нагрузки от воды при ее беспрецедентном постоянном контакте с пористой кирпичной кладкой. Но, как обычно, власти предпочли не затрагивать эту больную для Венеции тему.