В Ватикане завершилась кампания вакцинации самых нуждающихся

В Ватикане завершилась кампания вакцинации самых уязвимых жителей итальянской столицы: всего 1800 человек получили вакцину против COVID-19. В ходе кампании проходил также сбор пожертвований, которые будут направлены в Африку, Азию и Латинскую Америку.

Как пояснил кардинал Краевский, возглавляющий Службу Папских милостей и кампанию вакцинации бедных, речь идет о людях, которые живут на улице или ночуют в приютах, а также о тех, у кого нет права на вакцинацию в Италии. Иерарх добавил, что кампания будет возобновлена, как только вакцины поступят в свободную продажу.

В настоящее время вакцины могут быть приобретены только государствами. Служба Папских милостей намерена через свои дипломатические каналы помочь беднейшим странам – Мадагаскару, Венесуэле, Эквадору и Индии, направив туда средства, собранные в результате акции «Отложенная вакцина». В Сирию уже поступили 350 тысяч евро для приобретения вакцин и вакцинации самых слабых.



Источник: Vatican News