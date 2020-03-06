В Ватикане зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом

В Ватикане зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом

Март 06, 2020

В Ватикане обнаружили первый случай заражения коронавирусом. Об этом 6 марта сообщил журналистам директор Зала печати Святого Престола Маттео Бруни.

«Сегодня утром все амбулаторные службы Управления здравоохранения и гигиены Государства временно приостановили свою деятельность с целью санитарной обработки помещений после вчерашнего положительного результата теста на COVID-19 у одного из сотрудников. Скорая помощь работает в обычном режиме», – заявил официальный представитель Святого Престола. Бруни добавил, что «Управление здравоохранения и гигиены принимает меры по информированию компетентных властей Италии, одновременно реализуя предусмотренные протоколы по здравоохранению».

По материалам Vatican News

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