В Ватикане зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом

В Ватикане обнаружили первый случай заражения коронавирусом. Об этом 6 марта сообщил журналистам директор Зала печати Святого Престола Маттео Бруни.

«Сегодня утром все амбулаторные службы Управления здравоохранения и гигиены Государства Ватикан временно приостановили свою деятельность с целью санитарной обработки помещений после вчерашнего положительного результата теста на COVID-19 у одного из сотрудников. Скорая помощь работает в обычном режиме», – заявил официальный представитель Святого Престола. Бруни добавил, что «Управление здравоохранения и гигиены принимает меры по информированию компетентных властей Италии, одновременно реализуя предусмотренные протоколы по здравоохранению».

По материалам Vatican News