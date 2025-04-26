В Ватикане состоялось отпевание Святейшего Отца Франциска (+ ФОТО)

26 апреля в 10 часов утра на площади Св. Петра в Ватикане состоялась погребальная Месса о новопреставленном Папе Франциске, которую возглавил декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре в сослужении 980 церковных иерархов – кардиналов и епископов. Рядом с алтарём был установлен список иконы Salus Populi Romani, особенно дорогой Папе Бергольо. Сообщает русская служба Vatican News.

Торжественная литургия на латинском языке была совершена согласно несколько упрощённому чинопоследованию погребения Римских Пап, обновлённому в 2024 году по инициативе Папы Франциска.

Обращаясь к 250 тысячам паломников в своей проповеди, кардинал Ре отметил, что на площади Святого Петра – где столько раз звучал голос Папы Франциска, где он совершал Евхаристию и встречал многочисленные толпы паломников – сегодня мы провожаем его в последний путь. В молитвенном молчании и скорби Церковь преисполнена надежды: ведь смерть не является концом, но переходом в жизнь, обетованную Христом.

Декан Коллегии кардиналов выразил глубокую признательность всем, кто прибыл в Ватикан и кто духовно соединился с молящимися: главам государств, правительственным делегациям, церковным и гражданским властям, верующим, представителям других религий. Их участие стало видимым знаком любви и уважения к Папе, который оставил глубокий след в умах и сердцах современников.

Кардинал напомнил о трогательном последнем публичном появлении Папы Франциска в минувшее пасхальное воскресенье: несмотря на тяжёлое бремя недуга, он вышел на лоджию базилики, чтобы благословить мир, а затем сошёл на площадь и приветствовал верующих. Этот образ останется в памяти: Папа до конца исполняет своё пастырское служение, отдавая последние силы.

Иерарх привёл фрагмент из Евангелия от Иоанна, в котором воскресший Христос обращается к Петру: «Симон Ионин! любишь ли ты Меня?» – и поручает ему пасти Своих овец (см. Ин 21,17). Этот вопрос и доверенная миссия озаряли всю жизнь и служение Папы Франциска. Его любовь к Господу выражалась в неустанной пастырской заботе обо всех, особенно о страждущих, обездоленных, забытых, израненных.

Приняв имя Франциск, Хорхе Марио Бергольо сразу задал тон всему понтификату: бедность, простота, любовь к творению, внимание к каждому человеку, особенно к «наименьшим из братьев». Его слова были живыми и образными, преисполненными евангельской силы и духовного света. Он умел касаться сердец, дарить надежду, побуждать к обращению и перемене жизни.

Папа Франциск стремился быть голосом тех, кого часто не слышат: бедных, мигрантов, изгнанников, жертв войны и несправедливости. Его голос возносился в защиту мира и окружающей среды, призывая к созиданию братского мира, где каждый человек по праву обладает достоинством, дарованным ему Богом. Это стремление он подтверждал и во время своих 47 апостольских поездок на разные континенты.

По словам кардинала, понтификат Папы Франциска стал знаковым временем милосердия, сострадания, духовной близости. В своих проповедях, письмах, жестах он неизменно напоминал: Бог никогда не устаёт прощать, и Церковь обязана быть обителью милосердия, местом принятия и надежды.

Особое значение имели его усилия в продвижении экуменического диалога и межрелигиозного общения. Папа Бергольо настойчиво трудился ради братства между народами и культурами, веря, что «все мы братья» независимо от веры, языка и традиций.

Кардинал Ре отметил, что Папа оставил нам в наследие не только тексты и речи, но и прежде всего пример: смиренный, мужественный, проникнутый радостью веры. Он учил, что евангельская радость – это не поверхностное чувство, а глубокое переживание присутствия Христа в жизни каждого, даже посреди испытаний.

«Столкнувшись в последние годы со многими войнами, с бесчеловечными ужасами, бесчисленными смертями и разрушениями, Папа Франциск постоянно возвышал свой голос, призывая к миру, к благоразумию, к честным переговорам для поиска возможных решений, потому что война, говорил он, — это только смерть людей, разрушение домов, больниц и школ. Война всегда оставляет мир в худшем состоянии, чем он был до неё: это всегда болезненное и трагическое поражение для всех. Нужно строить мосты, а не стены. Этот призыв он повторял много раз, и его служение веры как преемника апостола Петра всегда было связано со служением человечеству во всех его измерениях».

Святейший Отец любил завершать свои речи словами: «Не забывайте молиться обо мне», напомнил декан Коллегии кардиналов и завершил проповедь словами:

«Дорогой Папа Франциск, теперь мы просим Тебя молиться о нас, благословить с небес Церковь, благословить Рим, благословить весь мир – так же, как Ты сделал это в прошлое воскресенье с балкона этой базилики, в последнем объятии с Народом Божиим и со всеми, кто с искренним сердцем ищет истину и хранит свет надежды».

На Святой Мессе Церковь возносила Молитву верных на французском, арабском, португальском, польском, немецком и китайском языках. В богослужении участвовало более четырёх тысяч священников; для верующих были освящены 225 чаш со Святым Причастием.

В конце погребальной Мессы были совершены обряды последнего прощания; генеральный викарий Римской епархии кардинал Бальдо Реина произнёс Молитвенное прошение Римской Церкви, а Патриарх Антиохийский Юсеф Абси – Молитвенное прошение Восточных Церквей на греческом языке. В конце обряда кардинал Ре окропил гроб освящённой водой и совершил каждение. Затем бренные останки Епископа Рима перенесли в базилику Св. Петра, а оттуда, в похоронной процессии, они будут сопровождены в базилику Санта-Мария-Маджоре для погребения.

На площади Святого Петра присутствовали делегации из Аргентины и Италии, а также, согласно протоколу, представители государств с правящими монархами: Андорры, Бельгии, Дании, Объединённых Арабских Эмиратов, Испании, Иордании, Лесото, Лихтенштейна, Люксембурга, Монако, Мальтийского ордена и Швеции – всего 12 делегаций. Попрощаться с Папой Римским приехали делегации с главами государств из Албании, Германии, Анголы, Армении, Австралии, Австрии, Белиза, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Канады, Кабо-Верде, Кипра, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Хорватии, Эквадора, Эстонии, США, Финляндии, Франции, Габона, Грузии, Гондураса, Венгрии, Индии, Индонезии, Ирландии, Исландии, Кении, Латвии, Ливана, Литвы, Северной Македонии, Мадагаскара, Мальты, Молдовы, Мозамбика, Черногории, Филиппин, Польши, Португалии, Доминиканской Республики, Румынии, Сан-Марино, Сейшел, Сьерра-Леоне, Словакии, Словении, Швейцарии, Восточного Тимора, Того, Украины и Европейского союза – в общей сложности 53 делегации.

Также прибыли делегации с наследными принцами Норвегии и Великобритании, а также с главами правительств Андорры, Бангладеш, Бельгии, Болгарии, Греции, Люксембурга, Марокко, Новой Зеландии, Палестины, Нидерландов, Катара, Великобритании, Сербии, Швейцарии и Чехии – всего 15 делегаций.

В Рим также прибыли: супруга президента Колумбии, делегации с вице-президентами Бурунди, Кубы, Сальвадора, Экваториальной Гвинеи, Танзании и Зимбабве; делегации с вице-премьерами Испании, Эсватини и Мексики; делегации с председателями парламентов Азербайджана, Белоруссии, Чили, Нигерии, Уганды, Парагвая и Турции; делегации с министрами иностранных дел Алжира, Буркина-Фасо, Японии, Мали, Монголии, Намибии, Норвегии, Перу, Южного Судана, Туниса, Шри-Ланки, Уругвая, Венесуэлы и Замбии.

На похоронах Святейшего Отца были представлены и девять международных организаций – ООН, Совет Европы, МФСР, ВПП, МОТ, ВОЗ, УВКБ ООН, МОМ и ОБСЕ. Кроме того, прибыли министры из Саудовской Аравии, Бахрейна, Камеруна, Кореи, Кот-д’Ивуара, Египта, ОАЭ, Гватемалы, Ирана, Киргизии, Малайзии, Пакистана, Российской Федерации, Сенегала, Сингапура, Сирии, Чада и Таиланда.

В Рим прибыли также высокопоставленные представители из Китая, Ирака, Маврикия, Узбекистана, а также послы Багамских островов, Боливии, Коста-Рики, Гаити, Израиля, Ямайки, Кувейта, Малави, Никарагуа, Мьянмы, Папуа – Новой Гвинеи, Вануату, Омана, Руанды, Сент-Винсента и Гренадин. Присутствовали делегации из Гамбии, Судана, Сент-Китса и Невиса, а также дополнительные делегаты от Косово и Вьетнама.

Среди представителей христианских Церквей были делегации от Вселенского Патриархата Константинопольского, греко-православных Патриархатов Александрии, Антиохии и всего Востока, Иерусалима, Московского Патриархата, Сербского, Румынского, Болгарского и Грузинского Патриархатов, православных Церквей Кипра, Греции, Албании, Чешских земель и Словакии, Архиепископии Охридской, Православной Церкви в Америке, Александрийского Патриархата, Антиохийского Патриархата, Армянской апостольской церкви (Эчмиадзин и Киликийский католикосат), Эфиопской и Эритрейской православных Церквей, Сиро-маланкарской Православной Церкви, Ассирийской Церкви Востока, Англиканского сообщества, Международной конференции старокатолических епископов, Всемирной лютеранской федерации, Всемирного объединения реформатских Церквей, Всемирного методистского совета, Вальденсианской Церкви, Всемирного баптистского альянса, Всемирного евангельского альянса, Всемирного совета Церквей, Армии спасения и Глобального христианского форума.

На площади Святого Петра присутствовали также представители ислама, буддизма, индуизма, сикхизма, зороастризма и джайнизма.