В Ватикане сообщили, что ждут Байдена в конце октября

Президент США Джо Байден собирается побывать у Папы Римского Франциска в конце октября. Как сообщил корреспонденту ТАСС во вторник 5 октября государственный секретарь Ватикана, эта встреча планируется во время визита главы Белого дома в Рим на саммит Группы двадцати.

«Да, [президент Байден] должен быть в конце октября, когда в Риме будет саммит [Группы двадцати]», — сказал кардинал Пьетро Паролин, отвечая на соответствующий вопрос.

Кардинал принял участие во вторник вечером в презентации перевода речей философа Владимира Соловьева (1853-1900) о Федоре Достоевском. Предисловие к изданию написал Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, который выступил на мероприятии.

Ранее американские СМИ сообщали, что Байден намерен принять участие в саммите глав государств и правительств стран «двадцатки», который планируется в Риме 30-31 октября.

Католик Байден впервые встретится с понтификом в качестве президента.