В Ватикане сегодня поминают жертв геноцида армян

В субботу 24 апреля в Папской армянской коллегии в Риме состоится Божественная литургия по случаю 106-й годовщины геноцида армянского народа – Мец Егерн, которое международное сообщество признает первым геноцидом ХХ столетия.

Ежегодно армянские общины, рассеянные по всему миру, совместной молитвой вспоминают эту трагедию, жертвами которой стали полтора миллиона человек.

Армянская община в Риме соберется в Папской армянской коллегии, где состоится литургия под предстоятельством архиепископа Рафаэля Минасяна, ординария для католиков армянского обряда в Армении, Грузии, России и всей Восточной Европы.

В поминовении примут участие дипломатические представители Республики Армении при Св. Престоле и в Италии.

После богослужения состоится поминовение жертв перед хачкаром, воздвигнутым в память о геноциде, сообщает Vatican News.