В Ватикане считают, что он мог бы стать подходящим местом для диалога по Украине

Госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин считает, что Государство Град Ватикан могло бы стать подходящим местом для организации встречи сторон для диалога по Украине.

«Мы готовы, Ватикан мог бы стать подходящей площадкой для этого. Мы искали возможности предложить встречу сторон и в то же время сохранить равновесие. Наше желание заключается в том, чтобы предложить место для диалога без предварительных условий», — сообщил он в понедельник, 12 декабря, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

При этом высокопоставленный иерарх подчеркнул, что стороны сами должны будут определить модель диалога.

В Ватикане неоднократно подчеркивали готовность Св. Престола сделать все возможное для установления диалога между РФ и Украиной. Папа Римский Франциск ранее указывал, что Ватикан ведет работу для сближения позиций и поиска решений по Украине.

***

А во вторник 13 декабря госсекретарь Ватикана выступил на конференции в Посольстве Итальянской Республики при Св. Престоле, посвященной духу Хельсинской конференции и перспективам мира. Об этом сообщает Vatican News.

«Вызывает обеспокоенность, что в разных странах ускорилась гонка вооружений, — подчеркнул в своем выступлении кардинал Паролин, — и были сделаны значительные финансовые вложения, которые могли бы быть употреблены для борьбы с голодом, создания рабочих мест, обеспечения качественных медицинских услуг для миллионов людей, у которых этого никогда не было».

Переходя к теме Хельсинкской конференции, кардинал Паролин констатировал, что сегодня нет условий для того, чтобы повторить ее формат, однако мы можем «возродить дух Хельсинки, действуя креативно. Нам нужно преодолеть нынешний кризис, войну и множество забытых войн, с помощью новых инструментов. Нельзя прочитывать настоящее и представлять будущее на основе одних лишь ветхих схем, старых военных альянсов или идеологических и экономических колонизаций».

Госсекретарь Ватикана предложил «реализовать новые правила для международных отношений», которые сегодня, к сожалению, стали «текучими» и несостоятельными по сравнению с прошлым. Сегодня нужно поставить на карту мир, а не неизбежность войны, диалог и сотрудничество, а не угрозы и разделения. Необходима «военная и вербальная деэскалация», отметил госсекретарь, озвучив ряд вопросов: «Почему бы нам не трудиться вместе для осуществления новой, масштабной европейской конференции, посвященной миру? Давайте спросим себя: верит ли еще Европа в те правила, которые она сама себе выдвинула после Второй мировой войны благодаря дальновидности отцов-основателей?».

Следуя духу Хельсинки, необходимо дать больше пространства пацифистским движениям, подчеркнул Паролин, необходимо вовлечь миротворческие движения и организации, которые на всех уровнях трудятся ради воспитания в духе мира и диалога. Только так можно будет «освежить и омолодить те концепции мира и солидарности, на которые мы ссылаемся». В основе всех миротворческих предложений должно лежать разоружение: «Разоружение — единственный надлежащий и эффективный ответ, если мы хотим построить мирное будущее», и именно в этом направлении мы должны сделать конкретные шаги, отметил Госсекретарь Ватикана.