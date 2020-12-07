В Ватикане продлили срок закрытия музеев из-за коронавируса

Дирекция Ватиканских музеев приняла решение продлить временное закрытие этого всемирно известного музейного комплекса до 15 января в связи с новыми мерами властей Италии, направленными на сдерживание распространения COVID-19.

«В координации с мерами, одобренными итальянскими властями в связи с медико-санитарной ситуацией, Ватиканские музеи по-прежнему останутся закрытыми для публики вплоть до 15 января 2021 года включительно», — сообщила дирекция в Instagram.

В этот период будет также приостановлена любая туристическая, музейная и культурная деятельность в комплексе Папских вилл в летней резиденции Кастель-Гандольфо под Римом, передает «РИА Новости».

Предусмотрен автоматический возврат денег за приобретенные или уже заказанные билеты и организованные экскурсии, поэтому гражданам не придется даже обращаться в музеи с запросом по этому поводу, отмечается в сообщении.

Месяц назад дирекция Ватиканских музеев приняла решение об их закрытии с 5 ноября до 3 декабря. Этот шаг был предпринят после подписания премьер-министром Италии Джузеппе Конте правительственного декрета о введении новых ограничительных мер в связи с эпидемией COVID-19. Документ предусматривал, в частности, временное прекращение работы всех музеев и выставочных залов на территории Италии в указанный период. В минувший четверг Конте подписал новый декрет, направленный на сдерживание распространения коронавируса в период рождественских и новогодних праздников, в котором данная мера была подтверждена.

В самом начале эпидемии COVID-19 власти Государства Града Ватикан объявили, что в своей деятельности по борьбе с коронавирусом они будут придерживаться распоряжений, издаваемых в этой связи в Италии. Во время первой волны эпидемии они приняли ряд чрезвычайных мер, в частности, закрыли с 8 марта Ватиканские музеи, а также все музеи и археологические зоны, существующие при папских базиликах Рима. С 10 марта был прекращен доступ туристов и экскурсантов в Собор Святого Петра и на площадь перед главным католическим храмом мира. Ватиканские музеи вновь открылись для посетителей 1 июня после почти трехмесячного перерыва, хотя и в несколько ограниченном режиме.

Ватиканские музеи были основаны Папой Римским Юлием II в XVI веке. Продажа билетов в них является одной из важных доходных статей бюджета государства-города Ватикан.