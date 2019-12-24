В уходящем 2019 году Папа Франциск посетил 11 стран, расположенных на четырех континентах

Папа Франциск как-то обмолвился, что не любит путешествовать. Тем не менее, важной чертой его понтификата являются именно многочисленные визиты в разные части света. Так в уходящем 2019 году он совершил шесть таких путешествий, посетив при этом одиннадцать стран.

Первой такой страной стала Панама, Апостольский визит Святейшего Отца в которую, проходивший с 23 по 27 января, был приурочен к ХХХIV Всемирному Дню Молодежи, девизом коей стали слова из гимна Magnificat: «Вот Я, раба Господня. Да будет Мне по слову Твоему» (Лк 1,38).

Затем Преемник Святого Петра посетил две мусульманские страны: с 3 по 5 февраля – Объединенные Арабские Эмираты, а с 30 по 31 марта – Марокко. В столице Эмиратов Абу-Даби Папа Римский Франциск и Великий Имам Университета Аль-Азхар в Каире шейх Мухаммад Ахмад аль Тайиб подписали совместную декларацию под названием «Документ о братстве между людьми ради мира во всём мире и мирного сосуществования»

Что касается Европы, то Епископ Рима посетил в этом году те страны, большинство населения которых составляют православные верующие: с 5 по 7 мая он побывал в Болгарии и Северной Македонии, а с 31 мая по 2 июня – в Румынии.

Сразу после летнего отпуска, 4 сентября, Святейший Отец отправился в Восточную Африку, где посетил Мозамбик, а также два островных государства – Мадагаскар и Маврикий. Этот его визит продлился до 10 сентября.

Последним Апостольским путешествием Папы Франциска в 2019 году стала проходившая с 20 по 26 ноября поездка в Таиланд и Японию.

Кроме того, за прошедший год Понтифик нанес пять пастырских визитов в различные коммуны и города Италии – в Лорето, Камерино, Неаполь, Альбано-Лациале, Греччо, – а также посетил штаб-квартиру Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН (ФАО) в Риме.

По материалам Vatican News