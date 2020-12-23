В уссурийском центре францисканцев «Тау» всё готово к Рождеству (ФОТО)

В приюте францисканского центра «Тау», расположенном в дальневосточном городе Уссурийске, вовсю идёт подготовка к встрече Младенца Христа.

Утром 23 декабря 2020 г. на страничке в соцсети фейсбук брата Стефано Инверницци, OFM — президента Фонда святого Франциска Ассизского (территориальной единицы Ордена францисканцев, объединяющей монашеские общины в России и Казахстане) — появились четыре фото и небольшое сообщение:

— Сегодня у нас царила предпраздничная суета: устанавливали Рождественский вертеп, наряжали ёлку, украшали приют к Рождеству и Новому году!

(Oggi regnava il trambusto della peparazione delle feste: abbiamo allestito il Presepe, addobbato per il Natale ed il Capodanno l’albero ed i locali del «Centro Tau»).