В торжество Святого Иосифа Папа Франциск обнародовал свое послание на День молитвы о призваниях

9 марта, в торжество Святого Иосифа, Папа Франциск обнародовал послание на 58-й Всемирный день молитвы о призваниях. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В церковный Год, посвящённый святому Иосифу, Епископ Рима указывает на Обручника Пресвятой Девы как на совершенный образец призвания, выделяя три особых аспекта. Во-первых, приёмный отец Иисуса был «человеком мечты», внимательным к Божьему зову, который четырежды настигал его во сне. Каждый раз святому Иосифу приходилось радикально изменять собственные планы, отдавая предпочтение Господнему замыслу. Его сердце было всегда обращено к Богу; ему было достаточно и малого знака с небес. То же самое, отмечает Папа, относится и к нашему призванию: Бог не любит зрелищ и никогда не принуждает, но смиренно обращается к сердцу человека. Во всех невзгодах святой Иосиф рискует, но целиком доверяется Господу, и «смелость принятия воли Божьей оказалась беспроигрышной», подчёркивает Папа. То же самое происходит в призвании: Господь зовёт человека выходить за пределы, отдавать самих себя, и «не бывает веры без риска». «Каждое наше согласие приносит плоды, потому что оно дополняет большую, великую картину. И хотя мы замечаем лишь детали, Божественный Художник видит всё и поддерживает нас, чтобы из каждой жизни сотворить шедевр».

В этом смысле, подчёркивает Папа, святой Иосиф являет собой образец «активного принятия Божьих замыслов», а они никогда не разочаровывают.

Вторым важным моментом, по словам Папы, является пример служения святого Иосифа: он жил не ради себя, а для других. Являясь целомудренным супругом, он показал безвозмездную любовь и заботу, которая охватила все поколения, что сделало его святым покровителем Церкви. Подобным образом, настоящее призвание рождается из самопожертвования, и это касается священства, посвященной Богу жизни, супружества и безбрачия. Верное служение для святого Иосифа было «не только возвышенным идеалом, но и правилом повседневной жизни». Можно сказать, отмечает Преемник Святого Петра, что «он был протянутой рукой Небесного Отца по отношению к Своему Сыну на земле»: наши призвания должны быть «рабочими руками Отца для Его сыновей и дочерей»: «Мне нравится думать о святом Иосифе, опекуне Иисуса и Церкви, как о хранителе призваний. Действительно, его забота проистекает из готовности служить».

Далее Святейший Отец подчеркивает третий аспект, «проходящий через повседневную жизнь святого Иосифа и христианских призваний: верность». Посреди будней и трудов Опекун Святого Семейства в кротости подтверждает верность великому выбору, которая питается Божьей верностью. Во сне он слышит слова Господа: «Иосиф, сын Давидов, не бойся» (см. Мф 1,20), и это увещание обращено ко всем призванным, особенно когда приходят сомнения, испытания и трудности. Эти слова, подчеркнул Первоиерарх Вселенской Церкви, нужно всегда открывать заново, постоянно «возвращаясь к своей первой любви». Ежедневная верность призванию является «секретом радости», которая царила в назаретском доме, и именно такую атмосферу радости, преисполненную надежды, Папа Франциск желает общинам семинаристов, монашествующих, приходских домов и всем призванным: «Пусть святой Иосиф, хранитель призваний, сопровождает вас отцовским сердцем».

Напомним, что Всемирный день молитвы о призваниях отмечается в 4-е воскресенье Пасхального времени. В этом году это 25 апреля.