В Торжество Преображения Господня можно будет приступить к таинствам исповеди и причастия

На текущей неделе в четверг, 6 августа, начнется период традиционной для Преображенской епархии Фаворской недели.

Напомним, что из-за ограничительных противовирусных мер Кафедральный собор в Новосибирске не доступен пока для публичных богослужений. Поэтому в этом году Неделя будет пока «молитвенно удаленной».

Но тем не менее и в период с 6 по 10 августа будут продолжаться онлайн-молитвы, в том числе о всей Преображенской епархии, а также о её главном храме — Кафедральном соборе Преображения Господня, Матери всех церквей епархии. Настоятель прихода о. Денис Марчишин предложил всем верным даже вне святой Мессы попробовать устроить небольшой праздник хотя бы на уровне каждой семьи, дома для домашних.

Главная св. Месса Фаворской недели состоится в воскресенье, 9 августа, и будет тоже пока проходить без участия верных. Поэтому опять-таки все желающие приглашаются присоединиться к трансляции Торжественной Мессы в интернете.

Отдельно сообщается, что в Торжество Преображения Господня 6 августа прихожанам Кафедрального собора можно будет приступить индивидуально к таинствам исповеди и причастия с 16.00 до 17.30 и с 20.30 до 21.30.

Подробности — в паблике ВК Мессы католического собора Преображения Господня