В Томске Владыка Иосиф Верт возглавил «Corpus Christi» и уделил Таинство Миропомазания группе прихожан (+ ФОТО)

В конце прошлой и начале нынешней недели Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт посетил восточный деканат. Кульминацией визита стал воскресный день 19 июня, когда Церковь праздновала Торжество Пресвятых Тела и Крови Христовых — Его Преосвященство возглавил Св. Мессу и миропомазал группу кандидатов в Приходе Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария г. Томска.

По словам настоятеля томского прихода отца Войцеха Зиолека, SJ, в этот день к Конфирмации приступили пять человек. Особо настоятель отметил то, с каким трепетом принимали Таинство христианской зрелости и взрослые, и молодые прихожане общины.

Непосредственно перед совершением этого важного Таинства Преосвященный Иосиф поделился некоторыми наставлениями, весьма ценными как для кандидатов, так и для всех верных. Кроме того, Владыка рассказал общине и свою личную историю призвания.

После Литургии вокруг храма была совершена традиционная Евхаристическая процессия с молитвенным предстоянием у четырех украшенных алтарей.

А затем участники торжества и их родственники пригласили Отца Епископа на праздничный обед, который был устроен в Приходском Доме. Во время трапезы было и душевное общение Архипастыря со своей паствой, и, конечно, вкусное угощение, приготовленное местными прихожанами. Владыка с большим интересом выслушал истории миропомазанных, которые открыто делились своими свидетельствами и благодарили Господа за Его милости. Было по-семейному тепло и доверительно.

А в завершение на память об этом событии Правящему Архиерею подарили большую свечу с символом старинного сибирского города Томска.



(Информация и фото-подробности любезно предоставлены о. Войцехом Зиолеком, SJ)