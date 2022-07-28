В Томске пройдёт III Католический фестиваль имени св. Игнатия Лойолы

В ближайшее воскресенье Католическая Церковь будет чтить память святого Игнатия Лойолы. Кроме того 31 июля завершится юбилейный «Год святого Игнатия». А в приходе Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария г. Томска в этот день состоится уже Третий фестиваль, посвящённый основателю Общества Иисуса. Мероприятие пройдёт с живой музыкой, беспроигрышной лотереей и ярмаркой.

Вот что сообщается в анонсе на официальном сайте томского прихода:

«Второй томский католический фестиваль св. Игнатия Лойолы мы проводили два года назад. Потом два года из-за пандемии у нас не было возможности его организовать. Но 31 июля мы вновь встретимся на территории нашего храма по адресу: ул. Бакунина, 4.

Фестиваль начинается в 12.30, однако до этого будет торжественная служба в 11.00, куда также приглашаются все желающие. На празднике вас будут ждать:

— Лотерея: главный приз — велосипед!

— Угощенья: бутерброды, плов, блинчики, сладкая вата, и многое другое.

— Творческие мастер-классы

— Аквагрим

— Плетение косичек

— Детские активности

— Викторина

— Конкурс кондитеров

— Беспроигрышная лотерея

— Ярмарка

— 4 часа живой музыки

И не только!

Приходите сами и зовите друзей. Вход свободный. Приглашаем всех желающих независимо от национальности и вероисповедания.

На Фестивале вы сможете приобрести лотерейный билетик. Используя его, вы сможете участвовать в мероприятиях фестиваля или купить какие-то товары/еду. А также — участвовать в розыгрыше призов.

Собранные средства пойдут на помощь нуждающимся».