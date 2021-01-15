В течение последней недели от последствий COVID-19 скончалось девять католических епископов

В течение последней недели в мире от COVID-19 умерли девять католических епископов, включая одного кардинала. Иерархи были родом из Бразилии, Колумбии, Польши, Румынии, Венесуэлы, Великобритании, Италии и Замбии.

8 января скончался 69-летний епископ Кастор Освальдо Азуахе Перес, ординарий епархии Трухильо в Венесуэле. Через два дня в возрасте 88 лет умер Адам Дичковский, епископ на покое Зеленогурско-Гожевский в Польше. 11 января умерли еще два иерарха: 91-летний архиепископ Оскар Риццато из Италии – Великий Элемозинарий Его Святейшества времён понтификатов Иоанна Павла II и Бенедикта XVI, и 74-летний епископ Луис Адриано Пьедрахито Сандавал – ординаний епархии Санта-Марта в Колумбии. 12 января отошел ко Господу 61-летний греко-католический епископ Флорентин Крихелмяну, ординарий Клуж-Герлийской епархии в Румынии.

Весьма трагическим выдался день 13 января, когда покинули наш мир сразу четыре иерарха: 88-летний кардинал Эусебиу Оскар Шайд – архиепископ на покое Рио-де-Жанейро в Бразилии; 70-летний архиепископ-митрополит Глазго Филипп Тарталья (Шотландия, Великобритания); 87-летний епископ Марио Чекини – ординарий на покое епархии Фана-Фосамброне-Кальи-Перголо в Италии, и 53-летний епископ Мозес Хамунголе – епископ Монзе в Замбии, в прошлом ответственный редактор африканской англоязычной редакции Ватиканского радио.

По материалам Vatican News