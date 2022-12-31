Колокола главного храма Преображенской епархии зазвонили в связи с печальным известием из Ватикана

Утром 31 декабря 95-летний Папа на покое скончался в своей резиденции в Ватикане. Бенедикт XVI вернулся в Дом Небесного Отца.

Смерть наступила в 9 часов 34 минуты в монастыре Mater Ecclesiae — эту обитель 95-летний Папа на покое избрал своей резиденцией после отречения от Апостольского Престола в 2013 году, сообщает Vatican News.

Сразу после получения печальной новости из Ватикана в центре Новосибирска зазвонили колокола Кафедрального собора, которыми вручную управлял ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт.

В последний день уходящего 2022 года Вселенская Церковь творит поминальную молитву о почившем смиренном работнике в винограднике Божьем.