В своей катехезе на общей аудиенции в канун торжества Благовещения Папа Франциск призвал верных молиться вместе с Девой Марией

Свою катехезу на общей аудиенции в среду 24 марта, пришедшуюся на канун торжества Благовещения, Папа Франциск посвятил молитвенному единению с Пресвятой Девой Марией.

Прежде всего, Святейший Отец отметил, что «магистральный путь христианской молитвы пролегает через человеческую природу Иисуса Христа», ибо «упование, коим неизменно бывает проникнута молитва христианина, было бы совершенно необоснованным, если бы Слово не стало плотью, приобщив нас в Духе Святом к Своим сыновним отношениям с Отцом». «Христос является Посредником, Мостом, по которому мы проходим, чтобы встретиться с Отцом. Любая возносимая нами к Богу молитва есть молитва через Христа, со Христом и во Христе и исполняется Его ходатайством. ( … ) Из этого единственного в своем роде посредничества Христа проистекают, обретают свой смысл и значимость и иные посредничества, иные фигуры, к которым верные прибегают в молитве и посвящении, а первой в их череде является Дева Мария».

Понтифик указал на универсальное присутствие Марии в христианской иконографии : «Ее руки, глаза, вся Ее поза являются ‘живым катехизисом’, устремляясь к средоточию и ядру – Иисусу. Мария всецело обращена к Нему». Миссия, которая была возложена на Марию и которую Она совершенным образом исполняла на протяжении всей Своей земной жизни, всегда оставаясь ей верной, – «быть смиренной Рабой Господней». В Евангелиях Она почти незаметна, неупоминаема, однако появляется в ключевые моменты истории нашего Спасения. Вот так и в жизни любого христианина: Мария обязательно присутствует, находится рядом, хотя мы порой можем этого не осознавать и не замечать. А прежде всего Она оказывается рядом с теми, кто одинок, всеми оставлен или же завершает свой земной путь. Во время пандемии место Марии – в реанимационных боксах, где людям доводится покидать этот мир в условиях изоляции, где они бывают лишены утешения со стороны близких.

«И обращенные к Ней мольбы никогда не бывают напрасными, – продолжил Вселенский Архипастырь. – Дева, Которая ответила ‘Да будет’, Которая с готовностью откликнулась на приглашение Ангела, откликнется и на наши прошения, услышит и наши голоса, даже те, что звучат безмолвно, оставаясь заключенными в сердце, не имеющими силы, чтобы высвободиться: их-то Бог знает и слышит лучше нас самих». «Мария хранит нас от бед, заботится о нас, даже тогда, когда мы заняты исключительно собственными делами и забываем о смысле нашего земного странствия, рискуя не только своим физическим здоровьем, но и утратой вечного Спасения. Однако Мария всегда рядом, чтобы молиться за нас, чтобы молиться за тех, кто сам не молится. Потому что она – наша Мама», – подвел итог катехезы Папа Франциск.

По материалам Vatican News