В субботу 22 февраля Папа пережил респираторный кризис и переливание крови

Согласно последним вечерним сообщениям Зала Печати от 22 февраля 2025 года, состояние здоровья Папы Франциска продолжает оставаться критическим.

Утром в субботу у Понтифика случился продолжительный астматический приступ, потребовавший применения высокопоточной кислородной терапии.

Медицинские анализы показали, что у пациента тромбоцитопения, сопровождающаяся анемией, которая потребовала переливания крови. Несмотря на ухудшение состояния по сравнению с предыдущим днем, Папа остается в сознании и провел этот субботний день в кресле.

По данным пресс-службы Ватикана, медицинский персонал больницы продолжает внимательно следить за здоровьем Франциска. Ситуация неопределенная, и Святейший Отец по-прежнему находится в опасности. Поэтому в настоящее время прогноз весьма осторожен.