В США введен мораторий на смертную казнь

В США введен мораторий на смертную казнь. Он будет действовать на время проверки соответствующих процедур Минюста в отношении высшей меры наказания и связанных с ней процедур, вынесенных на федеральном уровне. О таком решении объявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Ранее он высказывал опасения, касающиеся казней невинных людей.

«Минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права согласно конституции и законам США, но и справедливое и гуманное обращение», — говорится в заявлении генпрокурора, опубликованном на сайте Минюста США.

Проверка Минюста коснется вопроса, могут ли приговоренные к казни испытывать «боль и страдания» в связи с применением пентобарбитала при смертельных инъекциях.

Нынешний президент Джо Байден во время своей предвыборной кампании обещал упразднить смертную казнь в США на федеральном уровне. Сейчас высшая мера наказания практикуется в 28 штатах.

Восстановление федеральной смертной казни имело символическое значение для США, где подавляющее большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей. Однако в 2020 году федеральные власти в США впервые в истории страны привели в исполнение больше смертных приговоров, чем отдельные штаты вместе взятые, свидетельствуют данные из ежегодного отчета организации Death Penalty Information Center («Информационный центр о смертной казни»).

Согласно этому отчёту, в текущем году в Соединенных Штатах уже было совершено три казни, в 2020 году были казнены 17 человек. По данным Центра, в октябре 2020 года число приговоренных к смертной казни в США превышало 2,5 тысячи человек.