В соборе Парижской Богоматери впервые за двести лет не будет рождественской Мессы

Впервые со времен Французской революции в соборе Парижской Богоматери на Рождество не будет проводиться полуночная Месса, сообщил настоятель храма священник Патрик Шовэ. После апрельского пожара все богослужения из собора перенесены в церковь Сен-Жермен-л’Осерруа у Лувра, а хор лишился постоянного места «прописки». По словам отца Шовэ, рождественские Мессы в соборе регулярно служились даже во время Первой и Второй мировых войн. Насколько ему известно, службы прерывались только на некоторое время сразу после Великой Французской революции, когда после 1789 года собор ненадолго превратили в «храм Разума», сообщает «Интерфакс».

На время реставрации в церковь Сен-Жермен л’Осерруа перенесли уцелевшую статую Богоматери с Младенцем Иисусом на руках, и там соорудили деревянную кафедру, такую же, как в соборе Нотр-Дам. Реставрационные работы в соборе начнутся не раньше 2020 года. Напомним, что 15 апреля текущего года в храме на строительных лесах над крышей начался пожар. В результате обрушился шпиль собора, сгорела и расплавилась крыша, однако несущие конструкции уцелели.