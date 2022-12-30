В Словении создан крупнейший в Европе живой вертеп (+ ФОТО)

«Пять километров пути, 18 сцен, 33 года опыта»: так выглядит рождественский вертеп в пещере в Постойне, на юго-западе Словении. С 25 по 30 декабря 150 актёров и статистов создают уникальное представление, выражая послание мира и примирения для всего человечества. Это самая обширная сцена Рождества Христова в Европе, сообщает русская служба Vatican News.

Пещеры в Постойне были обнаружены 200 лет назад и теперь стали натуральной сценой для живого вертепа, который путешествует в небольшом поезде, первом в мире, помещённом внутри известняковой пещеры. Сопровождающая процессия следует пешком по коридорам пещер, среди величественных древних сталактитов и сталагмитов. В течение 90-минутного представления более 150 актеров, статистов, музыкантов и певцов выступают под землёй, на уникальных подмостках среди света и звуков, которые окружают и завораживают посетителей.

Кевин Клун Валенчич, один из организаторов мероприятия, рассказал журналистам Радио Ватикана об этом уникальном представлении:

«Конечно, речь идёт о непростой задаче для многих артистов; нелегко находиться в пещерах на протяжении часов. Здесь довольно прохладно, около 10 градусов, и высокая влажность. Внутри находится множество музыкальных инструментов, например, арфа. Мы готовим выступление целый год, а в декабре темп ускоряется. Все певцы, выступающие в шоу, – профессионалы, самые известные в Словении, остальные – актёры и статисты – местные. Мероприятие уже стало традиционным не только в Постойне, но и во всей Словении, превратившись в крупнейшее рождественское представление во всей стране».

По словам организаторов, звуковые и световые эффекты были разработаны с полным уважением к этому месту, с заботой о бесценном природном наследии.