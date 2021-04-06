В сицилийской епархии не будет крёстных

Архиепископ Катании (Сицилия) Сальваторе Гристина принял решение временно упразднить присутствие восприемников при совершении Таинства Крещения и Таинства Миропомазания. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Свое решение, обнародованное посредством специального декрета, иерарх обосновывает тем, что «в нынешнем общественно-церковном контексте присутствие крестных матерей и отцов часто становится своеобразной формальностью или социальной традицией, при этом затемняется их духовное измерение».

Кроме того, сложная семейная ситуация кандидатов на эту роль еще больше затрудняет выбор: «Согласно вековой традиции Церкви, восприемники должны сопровождать крестника и быть ему помощью на духовном пути». Присутствия крестных требует не совершение обряда как такового, а именно эта миссия, поэтому крестные должны быть людьми «твердой веры, способными и готовыми укреплять на пути христианской жизни».

Кодекс канонического права не предписывает обязательного наличия крестных. Таким образом, монсеньор Гристина сообщает о своем решении временно (на три года) отказаться от наличия восприемников при совершении Таинств «с тем, чтобы определить возможность восстановления их церковной идентичности и миссии».