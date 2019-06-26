В середине июня Владыка Иосиф Верт побывал в святилище Святого Антония Падуанского в Тюрингии

В десятых числах первого летнего месяца Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт совершил поездку имевшую характер паломничества в епархию Эрфурта на территории бывшей ГДР. Вот что рассказал об этом визите сам Владыка Иосиф:

«Ещё в 2017 году я получил приглашение от настоятеля святилища Святого Антония Падуанского в епархии Эрфурта. С этой епархией, а точнее с её епископом – ныне на покое – Иоахимом Ванке, я был знаком уже очень давно. Впервые мы с ним встретились в 1982 году, когда три католических епископа из ГДР посетили Литву. Как семинарист, я участвовал в торжественной Мессе в Кафедральном соборе Каунаса и моей обязанностью было держать посох епископа Иоахима. Позже мы состояли в переписке. В 2007 году я уже побывал в Эрфурте, на праздновании 800-летия со дня рождения святой Елизаветы Тюрингской (Эрфурт находится в Земле Тюрингия). Поэтому я сразу же принял новое приглашение.

В воскресенье 16 июня я предстоятельствовал на главной Мессе в городке Лайнефельде-Ворбис, где находится почитаемое святилище Святого Антония. На богослужении перед святилищем, несмотря на дождь, молилось, по подсчётам прессы, 1400 человек. Вечером того же дня я возглавил служение Вечерни в посвященной Богоматери часовне в местечке Этцельбах неподалеку от Ворбиса. В 2011 году, в ходе своего визита в Германию, здесь же, в присутствии 90 тысяч человек, служил Вечерню Бенедикт XVI – ныне Папа на покое, и это дало импульс многим духовным практикам. Меня особенно порадовало, что все участники Вечерни – дети и взрослые, мужчины и женщины – все вместе слаженно пели, составляя единый хор».

Фотографии, иллюстрирующие Мессу в городе Ворбис и служение Вечерни в Этцельбахе, предоставил Владыка Иосиф Верт.

