В Сантьяго-де-Чили отец Себастьян Прието Силва, SJ, принес вечные монашеские обеты

В пятницу 4 декабря 2020 года (3 декабря — в Западном полушарии) в 19 часов 30 минут по чилийскому времени в столице Чили Сантьяго принес свои последние монашеские обеты священник Себастьян Прието Силва, принадлежащий к Обществу Иисуса (Ордену иезуитов).

Иезуиты появились в Чили, как и в других странах Южноамериканского континента, в конце XVI века, в ходе его колонизации испанцами. В XVIII веке возникла независимая чилийская провинция Общества Иисуса. По традиции иезуиты в Чили трудятся в области образования и в сфере социального служения, помогают бедным и нуждающимся. В настоящее время в Чили насчитывается 150 иезуитов.

В свою очередь, отца Себастьяна хорошо знают католики в России, поскольку он выполняет свою миссию именно в нашей стране. Четыре года священник-иезуит был руководителем Духовной предсеминарии в Новосибирске. А в последнее время отец Себастьян служит в Москве, работая в Институте святого Фомы, где он читает антропологию Ветхого Завета.

Во время торжественной Мессы в величественной столичной церкви San Ignacio отца Себастьяна в начале нового этапа служения в Ордене молитвенно сопровождали как родственники, так и его собратья-иезуиты. Богослужение и чин полного посвящения Богу проходил с соблюдением всех актуальных санитарных мер.

В своей проповеди региональный настоятель Общества Иисуса в Чили о. Габриэль Роблеро, SJ, напомнил, что Господь — это Тот, Кто посылает нас на миссию с сердцем, полным любви, чтобы дарить её всем людям. Таким образом, отец Себастьян возвращается в Россию, подтверждая свою глубокую укореннённость в миссии Ордена. Как сказал святой Франциск Ксаверий, мы следуем не своим интересам, но интересам Христа.

Что касается последних обетов, то настоятель региональной провинции объяснил, что «мы посвящаем все, что у нас есть, Господу, мы отдаем Ему все наши активы и имущество, чтобы Он мог распоряжаться нами, находящимися в полной преданности Его воле. Эти обеты приносятся в середине жизненного пути, а не в конце при достижении цели. А Господь подтверждает, что мы продолжаем двигаться вперед, движимые Его благодатью».

«Наша жизнь — это долгое ученичество. Не мы сами решаем, куда идти, как жить по своему призванию, но Дух Христов ведет нас. Речь идет не только о том, чтобы следовать призыву, но через этот призыв мы хотим отождествить себя с Тем, Кто призывает нас, мы хотим жить той же жизнью Иисуса», — добавил о. Габриэль Роблеро.

В ответном благодарственном слове о. Себастьян Прието Силва, SJ, сослался на великую милость Господа за то, что Он призвал его на этот путь именно в Ордене иезуитов.

Отныне священник окончательно включен в апостольское тело Общества Иисуса и готов принять любую вверенную ему миссию.

Редакция «Сибирской католической газеты» от лица сотрудников и всех читателей желает отцу Себастьяну сил, терпения, постоянства и, конечно же, обильного Божьего благословения на этом пути!



Материал подготовил Александр Эльмусов

Фото — Fernando Cisneros Ronquillо: