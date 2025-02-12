В Санремо прозвучало послание Папы Римского

По просьбе ведущего музыкального фестиваля в Санремо Карло Конти Папа Франциск записал видеопослание, обращенное к шоумену и через него — ко всем, кто смотрел трансляцию Официального открытия 75-го сезона шоу во вторник, 11 февраля.

Конти пояснил, что видеопослание было записано после того, как он сообщил Святейшему Отцу об одной детали программы музыкального шоу: планировалось совместное выступление израильской певицы Ноа и палестинской певицы Миры Ауад. Обращаясь к шоумену, Папа Франциск вспоминает Всемирный день детей в мае прошлого года: именно Карло Конти был его ведущим. «Ты был с нами с присущим тебе человеческим теплом в тот прекрасный момент на Олимпийском стадионе, вместе с детьми со всего мира, — говорит Папа. – Знаешь, музыка – это красота, музыка – инструмент мира. Это язык, на котором по-разному говорят все народы, и он доходит до сердец всех людей. Музыка может помочь народам жить вместе».

Мысль Святейшего Отца обращается к детям, которые «не могут петь, не могут воспевать жизнь, они плачут и страдают из-за множества беззаконий в мире, из-за множества войн и конфликтных ситуаций».

«Больше всего я желаю увидеть, как ненавидевшие пожимают друг другу руки, обнимаются и жизнью, музыкой и пением говорят: мир возможен!»

В конце видеопослания Папа адресует несколько фраз всем, кто слушал трансляцию из Санремо, особенно к тем, кто переживает трудности: «Пусть хорошая музыка достигнет каждого сердца».



Источник: русская служба Vatican News