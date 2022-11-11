В Санкт-Петербурге состоялось заседание Конференции католических епископов России

8–10 ноября 2022 года в Высшей духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге прошло LVI пленарное заседание Конференции католических епископов России (ККЕР) под председательством Архиепископа Павла Пецци, Ординария Архиепархии Божией Матери в Москве.

В заседании приняли участие Епископ Иосиф Верт SJ (Преображенская епархия в Новосибирске, вице-председатель), Епископ Кирилл Климович (Епархия Св. Иосифа в Иркутске), Епископ Клеменс Пиккель (Епархия Св. Климента в Саратове) и Вспомогательный Епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин OFMConv, а также Генеральный секретарь Конференции свящ. Штефан Липке SJ. Во встрече также принял участие Апостольский Нунций в Российской Федерации Архиепископ Джованни д’Аниелло, вместе с советником Нунциатуры монс. Петром Тарнавски.

В обсуждении различных вопросов также приняли участие директор благотворительного фонда «Реновабис» свящ. Томас Швартц, руководство объединения монашеских общин в России (CORSUM) — сестра Оксана Бритик USJK и свящ. Дарий Харасимович OFMConv, а также ректор семинарии монс. Сергей Тимашов.

Епископы возобновили обращенный к католикам и верующим всех конфессий призыв молиться о мире для всего человечества, и, в частности, для людей в Украине и в России, сопровождая молитву постом и делами милосердия. Епископы выразили особую благодарность сотрудникам «Каритас Юга России» и всем, кто помогает беженцам любого происхождения и взглядов. Вместе с тем члены Конференции выразили намерение сотрудничать со всеми людьми доброй воли как в данной сфере, так и в деле заботы о нуждающихся в целом.

В нынешней атмосфере напряженности ККЕР призывает священнослужителей прилагать усилия для защиты прав Церкви, и, в первую очередь, права верных на свободу вероисповедания, в частности, в больницах, местах заключения и других учреждениях.

Конференция приняла решение отменить все ограничения и предписания, связанные с пандемией Сovid-19, одновременно призывая общины и служителей соблюдать разумные меры предосторожности.

Епископы подчеркнули важность служения посвященных Богу лиц и общин, и выразили желание тесного и плодотворного сотрудничества с ними.

Епископы уделили особое внимание обсуждению подготовки к священству; они отметили положительную динамику Семинарии и подчеркнули важность дальнейшего развития Предсеминарии. Отмечено, что в настоящее время миряне также получили возможность обучения в Богословском институте Св. Иоанна Златоуста при Семинарии, на данный момент очно, а в дальнейшем и очно-заочно.

Участники заседания выразили благодарность за плоды, которые на сегодняшний день принёс Синодальный процесс. Этот процесс должен быть продолжен — как в формате обсуждения важных вопросов в духе открытости и диалога внутри наших поместных Церквей, так в формате участия в обсуждениях на континентальном и вселенском уровнях, вплоть до осени 2024 года. Епископы призвали верных усердно молиться о благодати Святого Духа для всех участников Процесса.

Епископы выразили решимость делать всё необходимое для того, чтобы Церковь все больше становилась средой, свободной от насилия, как для детей, так и для взрослых. С этой целью епископы поддерживают развитие необходимой формации для священников, монашествующих, семинаристов и пастырских сотрудников. В частности, запланировано проведение семинара для обучения служителей сопровождению людей, пострадавших от насилия в различных контекстах.

Епископы выразили намерение развивать контакты с поместными Церквами других стран, и, в частности, возобновить традицию встреч с епископами Центральной Азии.

Кроме того, российские епископы намерены продолжать развивать диалог с другими конфессиями и религиями. Вызывает радость тот факт, что складывается много хороших контактов с лютеранами и другими общинами Реформации, а также, особенно на местном уровне, с православными. Отмечено, что благодаря усилиям Апостольского Нунция укрепляются контакты с мусульманами.

Конференция подчеркнула важность развития литургической жизни. В частности, с этой целью будет разработана новая программа обучения церковных музыкантов и органистов (очно и дистанционно), не только в столице, но и в регионах.

Епископы с радостью ожидают следующие важные годовщины в 2023 году: 240 лет основания Могилевской Архиепархии; 150 лет освящения её прокафедрального собора Успения Богородицы в Санкт-Петербурге; 100 лет процесса изъятия церковного имущества. Память об этих событиях будет отмечаться 1-4 июня 2023 г. в Санкт-Петербурге.

Еще одна важная годовщина — 30 лет освящения первого нового храма в современной России: храма Христа Царя Вселенной в г. Марксе (Саратовская область) — будет отмечаться 26 ноября 2023 года.

Следующее очное заседание ККЕР состоится с 28 февраля по 3 марта 2023 года в Новосибирске.

Архиепископ Павел Пецци

Председатель



Свящ. Штефан Липке SJ

Секретарь



Источник: Конференция католических епископов России