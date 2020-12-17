В РПЦ рассказали, что необходимо поменять в законе «о переаттестации духовенства»
Представители духовенства и сотрудники религиозных организаций, которые получили образование за рубежом и уже работают в России, не должны переаттестовываться, заявила РИА Новости руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега).
Во вторник 15 декабря Госдума в первом чтении приняла резонансный законопроект «О внесении изменений в ФЗ ‘О свободе совести и о религиозных объединениях’». В частности, в нынешнем виде он предусматривает для священнослужителей и «персонала религиозных организаций», которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью. Эта норма вызвала негативную реакцию со стороны российских буддистов, которые традиционно получают духовное образование за рубежом. Также свою озабоченность выразили некоторые мусульманские, еврейские, протестантские и католические организации. В сентябре 2020 года Cовет Госдумы отложил первое чтение законопроекта. Как прокомментировал тогда ситуацию глава Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, законопроект вызвал большой резонанс и «стало очевидно, что необходимо провести дополнительные консультации с представителями конфессий».
«Представляется необходимой корректировка положения законопроекта… Священнослужители и лица, составляющие религиозный персонал, уже осуществляющие на сегодняшний день религиозную и преподавательскую деятельность в нашей стране, не должны аттестовываться», – сказала игумения Ксения. По ее словам, обязательной аттестации и дополнительному обучению в духовных образовательных организациях на территории России, как того требует законопроект, должны подлежать только «те обучившиеся за рубежом священнослужители и лица из числа религиозного персонала, которые начнут осуществлять религиозную и преподавательскую деятельность в России после вступления в силу нового закона». Ранее в пресс-службе Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, пояснили РИА Новости, что первое чтение законопроект прошел без изменений, а ко второму его обещали дополнить нормой о том, что «представителям духовенства, а также персоналу религиозных организаций, которые уже ведут свою деятельность в РФ, не нужно будет проходить переаттестацию». Также в Комитете заверили, что «ведут консультации с представителями конфессий», и держат их в курсе поправок, которые готовятся ко второму чтению.
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон ‘О свободе совести и о религиозных объединениях’ в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений» (№ 992354-7)» был внесен в Госдуму в июле 2020 года. Основная цель предлагаемых изменений, согласно пояснительной записке к законопроекту, заключается в том, чтобы «не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию». Новый проект ФЗ также призван предотвратить «вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма».
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна