В России состоялась защита первой докторской диссертации по исламской теологии

Первая в истории России защита диссертации на соискание ученой степени доктора теологии по исламу состоялась в среду в Санкт-Петербургском государственном университете, соискателем выступил первый зампред Духовного управления мусульман РФ, ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов.

«Речь идет о формировании нового мусульманского богословия, являющегося ответом на вызовы современности, реакцией на радикализацию общества, основанном на глубоком освоении достижений современных гуманитарных наук, в том числе и академического востоковедения», — сказал на защите глава диссовета, декан Восточного факультета СПбГУ, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, слова которого приводит в среду сайт ДУМ РФ.

Тема работы — «Исламское обновленческое движение конца XX — начала XXI века: идеи и перспективы», сообщает Интерфакс.

В заключительном слове Мухетдинов поблагодарил Аллаха и каждого из членов диссовета, отметив, что «труды классиков отечественного исламоведения в 1990-е годы служили бесценными источниками познания своей духовной традиции для многих молодых мусульман в условиях почти полного отсутствия богословской литературы по исламу».