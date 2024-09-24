В России может появиться православный мессенджер «Зосима» — СМИ

Фонд «Иннотех XXI», который занимается реставрацией храмов, планирует выпустить на российский рынок православный мессенджер «Зосима», он будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах, рассказал РИА Новости президент фонда Алексей Агапов.

Ранее А. Агапов рассказал РИА Новости, что фонд «Иннотех XXI» запускает проект «Спаси и сохрани» по реставрации храмов Ярославской области, местные жители могут присылать заявки, по итогам конкурса выберут 5-7 храмов, фонд организует сбор средств, а также привлечение специалистов и волонтеров для проведения работ.

— Для проекта «Спаси и сохрани» сделали специальный мессенджер, называется «Зосима» – в честь святого. Наши партнеры его год писали, запускаем в ноябре 2024 года. Это будет православный мессенджер: на начальном этапе его создавали как базу для обмена информацией о храмах, чтобы развивать проект «Спаси и сохрани» – например, там можно создать страничку храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями. Но присоединиться могут все желающие, он будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах, — сказал Агапов.

Он отметил, что некоторые опции в новом мессенджере как раз планируют опробовать и доработать в проекте «Спаси и сохрани».

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Однако позднее источник «Газеты.Ru» сообщил, что у Русской Православной Церкви нет информации о проекте православного мессенджера, который анонсировал Алексей Агапов.

«Нам ничего не известно про этот проект. Странно, что его создатели предпочли сделать громкий анонс, не обсудив эту инициативу с профильными церковными структурами», — сообщил источник в РПЦ.