В России издана книга об отношении Ватикана к Холокосту, основанная на недавно открытых архивах

Архивы Пия XII (Папа Римский в 1939-1958 гг.), затрагивающие внутреннее, непубличное отношение Ватикана к Холокосту и положению евреев во время Второй мировой войны, легли в основу книги «Бюро. Пий XII и евреи: секретные досье Ватикана», ныне переведенной на русский язык.

Долгие годы эти архивы оставались закрытыми для анализа и исследований, но в 2020 году Папа Франциск открыл их для изучения и более точного понимания вопроса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

Автор новой нон-фикшн книги, вышедшей в ИД «Книжники» — Йохан Икс, директор Исторического архива Отдела по связям с государствами Государственного секретариата Святейшего Престола. Он провел более 20 лет за работой в архивах Ватикана, в том числе в архивах Папы Пия XII.

«Основываясь на данных, полученных в ходе работы с ними, Йохан Икс предлагает читателям погрузиться в них через тонко построенный рассказ — не сухой и фактический, но увлекательный, красочный и доступный каждому, кого интересует наиболее скрытый и неоднозначный период истории отношений Католической Церкви и еврейского народа», — рассказали в ФЕОР.

По словам главного редактора издательства Боруха Горина, автор «далеко не беспристрастен». «Ему не удается говорить о самом понтифике без придыхания, трезво оценивая его решения. Но, на мой взгляд, это только прибавляет живости и объемности разбору скучных канцелярских документов. Читателю предстоит увлекательное путешествие туда, где обычно царит глухая тишина», — считает Горин.