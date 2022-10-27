В Риме завершился межрелигиозный форум «Взывая о мире»

25 октября в Риме состоялась церемония закрытия организованного Общиной святого Эгидия межрелигиозного форума на тему «Взывая о мире. Диалог религий и культур».

Работа этого форума началась 23 октября в конгресс-центре La Nuvola.

В течение 24 октября был проведен ряд тематических секций, посвященных актуальным аспектам межрелигиозного взаимодействия и международной повестки.

Завершающее мероприятие 25 октября прошло у стен римского Колизея под председательством Папы в присутствии других мировых политических и религиозных лидеров планеты.

Как сообщает Служба коммуникации ОВЦС, в закрытии форума, принял участие председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

Вечером того же дня в римском Palazzo delle Esposizioni был дан прием по случаю завершения встречи.