В Риме увидело свет новое издание документа, посвященного католическо-лютеранскому диалогу

3 января подписан новый, пересмотренный перевод совместной католическо-лютеранской декларации на итальянский язык – один из двух официальных языков Святейшего Престола. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

3 января Папский Совет по содействию христианскому единству и Всемирная лютеранская федерация опубликовали пересмотренный перевод на итальянский язык Совместной декларации о доктрине оправдания, подписанной в 1999 году.

В интервью Vatican News кардинал Кох пояснил, что этот документ представляет собой важную веху на пути примирения между католиками и лютеранами: «Решающий для нашей христианской жизни вопрос – ‘как прийти к спасению и как пребывать в спасении?’ – в XVI веке вызвал бурную полемику, которая в конце концов привела к церковному расколу. После столетий конфессиональных споров в 1999 году католики и лютеране смогли вместе, в дифференцирующем контексте, исповедовать: ‘Единственно лишь благодатью, верой в спасительное деяние Христа, а не вследствие заслуг с нашей стороны, мы приняты Богом и получаем Святого Духа, Который обновляет наши сердца, призывая нас к добрым делам и делая способными их совершать’».

Первоначально документ был двусторонним, плодом диалога между католиками и лютеранами. Впоследствии он получил признание и со стороны Всемирного совета методистских Церквей, Англиканского сообщества и Всемирного сообщества реформированных Церквей. В 2019 году в североамериканском университете Нотр-Дам католики, лютеране и представители этих общин подтвердили общее экуменическое обязательство: скрепившие его тексты обогатили новое издание документа на итальянском языке, пояснил кардинал Кох.

Дата подписания нового перевода – 3 января 2021 года – выбрана не случайно: она знаменует собой пятисотлетие отлучения Мартина Лютера от Церкви Папой Львом Х. «Это событие, – подчеркнул кардинал Кох, – по-прежнему является болезненной раной в истории разделения между католиками и лютеранами. Осуждение Мартином Лютером Папы Римского, которого он назвал антихристом, точно так же способствовало взаимному отдалению. Перед Всемирной лютеранской федерацией и Папским Советом по содействию христианскому единству стоит задача и долг прояснить с экуменической точки зрения исторические, богословские и канонические вопросы, относящиеся к отлучению Мартина Лютера. Это задание уже некоторое время назад было возложено на Экуменическую экспертную группу, и мы надеемся, что в ближайшее время будет возможна публикация совместного послания».

Глава Папского Совета добавил, что в 2030 году будет отмечаться 500-летие Аугсбургского исповедания, которое является исповеданием веры лютеран. Именно в 1530 году была предпринята последняя попытка, к сожалению, неудачная, воспрепятствовать церковному расколу. По словам кардинала Коха, Аугсбургское исповедание «несет в себе экуменический потенциал, который могут вместе раскрыть католики и лютеране». «Мы твердо намерены проследовать по пути примирения под водительством Евангелия», – заключил кардинал Курт Кох.