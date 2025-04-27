В Риме состоялся первый молебен у гробницы Папы Франциска

Вечером 26 апреля на площади перед римской базиликой Санта-Мария-Маджоре прошла молитва Св. Розария о новопреставленном Папе Франциске. Это первый молебен подобного рода после захоронения Епископа Рима в богородичной базилике, которую Святейший Отец посетил 126 раз за годы своего понтификата.

В тот вечер образ Пресвятой Девы Salus Populi Romani был установлен на ступенях базилики, окружённый двумя экранами, на которых транслировалась молитва. На площади возносилась многоголосая молитва тысяч паломников, семей, молодёжи, монашествующих, подростков, прибывших на свой Юбилей. Даже те, кто случайно оказывался рядом, – прохожие, водители, местные жители – останавливались, чтобы отдать дань уважения Епископу Рима, «который призывал строить мосты, а не стены».

Молебен Св. Розария возглавил архипресвитер-коадъютор базилики Санта-Мария-Маджоре кардинал Роландас Макрицкас. «Утренним прибытием в базилику сегодня завершилось последнее земное паломничество нашего возлюбленного Папы Франциска, – сказал иерарх. – Он прошёл по улицам Рима, по сторонам которых верующие воздавали ему последние почести и выражали всю свою любовь. В наших сердцах мы храним живую память обо всём его плодотворном служении в Церкви и для Церкви. Церкви, которую он любил и которой служил до последнего вздоха».

Отныне Папа Франциск покоится под милосердным взором Богородицы, почитаемой в этом соборе под титулом Salus Populi Romani. Кардинал Макрицкас вознёс молитву Матери Христа: «Пусть свет твоего воскресшего Сына дарует ему награду, обещанную верным слугам».

Молебен сопровождался песнопениями; в конце Розария верующие прочитали Лоретанскую литанию и вознесли древний гимн «Царица небесная».

В 17 часов 27 апреля вся Коллегия кардиналов совершит паломничество к гробнице Папы Франциска и помолится Второй вечерней праздника Божьего милосердия.



Источник: русская служба Vatican News