В Риме прошла презентация «Митинга дружбы народов»

В этом году международный фестиваль пройдет в обычном формате, с соблюдением мер санитарной безопасности: участникам потребуется предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В Риме, в посольстве Италии при Святейшем Престоле, состоялась презентация традиционного «Митинга дружбы народов», организованного движением Comunione e Liberazione («Общение и освобождение»). В этом году международный фестиваль пройдет в обычном формате, с соблюдением мер санитарной безопасности: участникам потребуется предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19.

42-й Митинг дружбы народов будет проходить в Римини с 20 по 25 августа. На этот раз его тема заимствована у Кьеркегора: «Мужество, чтобы сказать “я”». В центре круглых столов и культурных мероприятий будет прежде всего вопрос восстановления мира после пандемии. На открытии фестиваля будет присутствовать президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла; предусмотрено участие двух тысяч волонтеров.

Президент фонда «Митинг дружбы народов» Бернхард Шольц так пояснил тему встречи: «Иметь мужество, чтобы сказать ʺяʺ, означает принять на себя ответственность, креативное обязательство, и развивать диалог даже в трудные и драматические моменты». Одной из центральных тем обсуждений, добавил Шольц, будет проблема труда в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19.

Сестра Алессандра Смерилли, зам. секретаря Департамента целостного развития человека обратила внимание еще на один аспект предстоящего Митинга дружбы народов, напомнив о двух глаголах, которые Папа Франциск предложил как ключевые во взаимоотношениях с Землей и с братьями: «возделывать» и «оберегать». Земля вверена нам для того, чтобы мы ее берегли, но также и возделывали, дабы она приносила плод: это означает, что переживаемое нами время нельзя тратить попусту.

Министр университетов и научных исследований Мария Кристина Месса поставила акцент на сопровождении молодежи в этот непростой период. Задача общества – подчеркнула она – правильно использовать ресурсы Национальной программы восстановления и устойчивости.

Поясняя цели Митинга, посол Италии при Св. Престоле Пьетро Себастиани заявил, что этот международный форум всегда отличался открытостью для диалога и готовностью дерзать, рисковать, иметь мужество и идти вперед, так чтобы каждый мог внести своей вклад в общее благо.