В Риме прошел вечер памяти журналиста ТАСС Алексея Букалова

Вечер памяти журналиста и писателя Алексея Букалова, на протяжении почти 20 лет возглавлявшего римское представительство ТАСС, прошел в Риме, где он умер в конце 2018 года. В большом парадном зале Российского центра науки и культуры (РЦНК) в четверг вечером собрались более 150 друзей, коллег и почитателей творчества Букалова.

В своей вступительной речи посол РФ в Ватикане Александр Авдеев отметил выдающиеся профессиональные и личные качества Букалова. «Блестящий дипломат, эрудит, писатель, журналист. Алексей Михайлович был одним из тех, кто создавал нашу культуру. Он заражал своей страстью к познанию, интересом к Италии и Ватикану, охватывая огромную аудиторию», — отметил дипломат. Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов признался, что даже короткое общение с Букаловым «влюбляло в Италию гораздо больше, чем десятки книг». «Потому что он как никто понимал, знал и любил Италию, и умел передать эту любовь», — сказал Михайлов. Журналист и телеведущий Владимир Познер, которого с Букаловым связывала давняя дружба, вспомнил про один из своих подарков. «Это было на один из юбилеев. Я начал заранее думать о том, что подарить, и, зная о его увлечении Пушкиным, попросил у знакомого букиниста найти что-то, связанное с поэтом», — рассказал Познер. Этим «особенным подарком» стал журнал «Современник», который основал и возглавлял Пушкин. В подаренном номере главный редактор Пушкин напечатал два рассказа Николая Гоголя.

В программе вечера было небольшое музыкальное посвящение, а также показ биографического фильма «Крутая лестница», сделанного еще при жизни Букалова. Ее автором выступил заместитель руководителя творческо-производственного объединения главной дирекции ГТРК «Культура» Аркадий Бедеров. Документальная лента, уже отмеченная премиями, длится 45 минут. В картине Букалов рассказывает о своем жизненном пути и тех встречах, которые на нем были: с Джиной Лоллобриджидой (когда Букалов был еще студентом МГИМО и работал на практике на втором Московском кинофестивале), Лукино Висконти, Федерико Феллини, Иосифом Бродским, а также тремя Папами Римскими — Иоанном Павлом II, Бенедиктом XVI и Франциском. Нынешний Понтифик лично выразил соболезнования в связи с уходом Букалова и назвал его человеком «огромного гуманизма, который не боится ничего человеческого, ни самого низкого, ни самого высокого, божественного».

Букалов родился 22 августа 1940 года в Ленинграде, но большую часть жизни прожил в Москве. Начинал свою карьеру как дипломат в африканских странах — Сомали и Эфиопии, а к журналистике обратился в конце 1980-х. В 1991 году Букалов возглавил представительство ТАСС в Италии. Он открыл для российской журналистики дверь в достаточно закрытое информационное пространство Ватикана. Был первым российским репортером, который сопровождал Понтификов в зарубежных поездках, и оставался в «Папском пуле» почти 20 лет. Глазами Букалова Италию увидело целое поколение россиян, причем благодаря не только корреспонденциям, но и фильмам, в которых он рассказывал об Апеннинах. Алексей Букалов также широко известен как исследователь творчества Александра Пушкина. Он автор двух трудов, открывших новое направление в пушкинистике — «зарубежный Пушкин»: «Пушкинская Африка» об африканских корнях семьи поэта, и «Пушкинская Италия». Он лауреат многочисленных наград и премий, среди которых орден Дружбы, «Золотой мост», медаль Пушкина, международная премия «Н. В. Гоголь в Италии», национальная премия в области прессы «Искра».

Источник: ТАСС