В пятницу 27 сентября Папа Франциск встретился с учеными и спортивными функционерами

Технический прогресс, дающий человечеству возможность созидания лучшего мира, должен сопровождаться этикой, основанной на идее общего блага, этикой свободы, ответственности и братства, дабы способствовать всестороннему развитию людей в общении между собой и с творением, подчеркнул Папа Франциск, принимая на частной аудиенции участников семинара «Общее благо в цифровую эпоху». Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

На встрече, которая состоялась утром 27 сентября в Клементийском зале Апостольского дворца, присутствовали видные учёные различных областей прикладных наук: экономики, робототехники, социологии, коммуникации, кибербезопасности, а также философии, этики и нравственного богословия. Семинар был организован Папским советом по культуре и Департаментом служения целостному развитию человека.



«Значительные технологические достижения, особенно в области искусственного интеллекта, оказывают всё более значительное влияние на все сферы человеческой деятельности, и поэтому я считаю, что открытые и предметные дискуссии по этому вопросу необходимы как никогда ранее», — отметил Святейший Отец. «В моей энциклике о заботе об общем доме я провел основную параллель: неоспоримая польза, которую человечество может извлечь из технического прогресса (см. Laudato si’, 102), будет зависеть от того, в какой степени новые имеющиеся возможности будут использоваться с этической точки зрения (см. там же, 105). Эта взаимосвязь требует, чтобы огромный технологический прогресс, происходящий в настоящее время, сопровождался соразмерным развитием ответственности и ценностей». В противном случае, продолжил Папа, доминирующая технократическая парадигма, предлагающая бесконтрольный и неограниченный прогресс, навяжет себя и, возможно, даже устранит другие факторы развития, создав тем самым огромную опасность для всего человечества. Святейший Отец назвал весьма амбициозной цель, которую поставили перед собой участники семинара: выявить базовые этические критерии и параметры, которые могут служить руководством в решении этических проблем, возникающих в связи с повсеместным использованием технологий. Задача трудна, но благородна, подчеркнул Епископ Рима, поскольку ключевые области, которые исследуют учёные, безусловно, оказывают непосредственное и конкретное воздействие на жизнь миллионов людей.

«Вы пожелали заложить этические основы гарантии защиты достоинства каждого человека, будучи убеждёнными, что общее благо невозможно отделить от конкретного блага каждого человека. До тех пор пока хотя бы один человек будет оставаться жертвой системы — какой бы развитой и эффективной она ни была, и которая не может ценить присущее каждому человеку достоинство и его вклад, — ваша работа не может считаться завершенной», — подвел черту Папа Франциск.

В тот же день в полдень Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском зале Ватикана 176 делегатов Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



По словам Святейшего Отца, «спорт – это особый канал продвижения мира и единства», место встречи, где укрепляются добродетели «трезвости, смирения, смелости и терпения». Епископ Рима подчеркнул важность соблюдения спортивных правил и уважения к соперникам: «Современный менталитет иногда может увлечь спортивную деятельность на неправильный путь, поэтому нужно помнить: правила существуют именно для того, чтобы служить определённым целям и избежать погружения в хаос. Спортсмены уважают честную игру не только формально следуя правилам, но и соблюдая справедливость и уважение к своим оппонентам, дабы все участники соревнований могли дружески участвовать в игре».

Святейший Отец с удовлетворением отметил, что в мае этого года федерация получила обновлённый устав и при ней был создан новый Комитет по этике. Будучи командной игрой, отметил Папа, хоккей является хорошим примером того, как спорт может стать выражением чувства общности и радостным поводом встретиться с людьми из разных стран, например, на чемпионатах мира: спорт содействует целостному развитию. С другой стороны, спортивная деятельность позволяет человеку «проявить себя с самой лучшей стороны» и развивать дружеские отношения.

Завершая свое обращение, Епископ Рима призвал членов Международной федерации хоккея содействовать «инклюзивности спорта и его доступности на всемирном уровне».