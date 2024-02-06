В преддверии Нового года по лунному календарю Папа призвал развивать диалог между Италией и Китаем (+ ФОТО)

2 февраля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Национальной итало-китайской федерации по случаю 10-й годовщины со дня её основания и в контексте празднования китайского Нового года. Передает русская служба Vatican News.

В своей речи Епископ Рима отметил, что, помимо организации праздничных мероприятий, федерация поддерживает «многочисленные инициативы, направленные на развитие диалога между Италией и Китаем, на решение проблем культурной интеграции, образования и социальных общих ценностей».

Святейший Отец выразил признательность гостям за эти начинания и призвал продолжать их, «чтобы знакомство между итальянской и китайской общинами способствовало росту взаимной открытости и братства», а также смелости на путях мира.

В конце встречи Папа Франциск преподал делегатам апостольское благословение и попросил о молитве.