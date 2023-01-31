В Новосибирске проходит встреча сестёр-монахинь Преображенской епархии

Сегодня открывается традиционная ежегодная встреча членов женских монашеских Орденов и Конгрегаций посвященной Богу жизни, трудящихся в приходах Урала и Западной Сибири. Организованная Советом сестер Преображенской епархии по благословению епископа Иосифа Верта, эта встреча продлится с 31 января по 2 февраля 2023 года и будет проходить в Пастырском центре «Вифлеем», расположенном в поселке Мочище под Новосибирском. Подобные мероприятия давно уже стали доброй традицией в нашей епархии, и обычно к ним бывают приурочены полезные семинары и конференции.

О задачах и программе нынешней встречи корреспонденту СКГ рассказала ее модератор, член Совета сестер-монахинь Преображенской епархии с. Мириам Юскова, FC:

— Целью наших встреч является духовное обновление, а ее кульминация всегда приходится на 2 февраля, праздник Сретения Господня и День Посвященной Богу Жизни, когда наши сестры на Святой Мессе в главном храме епархии торжественно обновят свои обеты.

Каждый год мы проводим такие встречи для общения и возможности поделиться друг с другом какими-то аспектами своего служения, а также роста и укрепления в призвании.

В этом году в качестве девиза мы взяли фразу из послания Папы Бенедикта XVI на Всемирный День Мира 2012 года: «Чтобы быть поистине миротворцами, мы должны учиться состраданию, солидарности, сотрудничеству, братству, быть активными внутри общины и бодрствующими в пробуждении совести людей».

Мы попросили священника-редемпториста о. Павла Юрковского CSsR выступить с докладом на тему «Ищите мира и пребывайте в нём». После его доклада мы разделимся по группам, чтобы обсудить те моменты, которые нас особо тронули. Также мы сможем рассказать друг другу о том, как прожили завершившийся год, сообщить новости наших общин и духовной жизни в них, поведать о нашем служении в приходах и на местах: кто-то ведь работает в Каритас, а также других социальных и образовательных проектах.

У нас состоятся презентации двух монашеских общин – Паллотинок и Дочерей Милосердия св. Викентия де Поля. Сёстры расскажут про эти ордена, об их харизме и духовности, а также своём служении в России.

От Конференции Главных Настоятелей и Настоятельниц Институтов Монашествующих и Обществ Посвящённой Жизни в России (CORSUM) у нас на встрече будет сестра Тереза Якубовская CSA, которая представляет в Центральном Совете этой структуры нашу Преображенскую епархию. Заседания CORSUM проходят регулярно, два раза в год. И здесь, в столице Сибири, мы надеемся услышать от сестры Терезы какие-то новости, предложения – вообще, мы всегда рады информационной связи с нашими коллегами.

Приглашение участвовать в ее работе получили также монахи-мужчины, некоторые из них любезно им воспользовались. Будут и просто епархиальные священники.

В насыщенной программе у нас запланировано и время для молитв. В начале дня мы все собираемся на Утреню, в середине дня будет Св. Месса, после будет работа в группах, которую я уже упоминала. В конце дня – опять совместная молитва на Вечерне. А завершением станет «весёлый вечер» — это даст нам также возможность немножко расслабиться и порадовать друг друга какими-то песнями или другими заранее подготовленными выступлениями, поговорить, поделиться, побыть вместе в непринужденной обстановке часик-два.

А 2 февраля – в День посвященной Богу жизни, т.е. в наш “профессиональный праздник” – нас соберёт торжественная Месса под предстоятельством Владыки Иосифа Верта.

В этом году во встрече принимает участие порядка сорока сестер-монахинь. А на Сретение Господне приедут ещё сестры и отцы-священники, поэтому мы ожидаем, что в последний день встречи количество её участников вырастет до 60 человек».