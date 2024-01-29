В преддверии Дня посвященной Богу жизни в Новосибирске проходит встреча сестёр-монахинь Преображенской епархии

Сегодня открывается традиционная ежегодная встреча членов женских монашеских Орденов и Конгрегаций посвященной Богу жизни, трудящихся в приходах Урала и Западной Сибири. Организованная Советом сестер Преображенской епархии по благословению епископа Иосифа Верта, эта встреча продлится с 29 января по 2 февраля 2024 года и будет проходить в Пастырском центре «Вифлеем», расположенном в поселке Мочище под Новосибирском.

О некоторых подробностях этого важного мероприятия корреспонденту СКГ рассказала председатель Совета сестер-монахинь Преображенской епархии с. Ирина Чичерова, SAC:

— Итак, мы начинаем нашу встречу, которая посвящена празднику Сретения Господня. Подобные встречи у нас традиционные, когда перед этим праздником сестры-монахини собираются на дни духовного отдыха, восстановления. Также обычно к ним бывают приурочены полезные семинары и конференции. Продолжительность таких ежегодных встреч бывает различная, в этом году мы будем общаться в течение 5 дней.

Мне, как модератору нынешней встречи будет также помогать член нашего Совета сестер с. Мириам Юскова, FC. А наш приглашенный гость на этот раз — священник-кларетинец из Санкт-Петербурга о. Мариано Седано, CMF.

Открытие мероприятия запланировано на 15-00 по местному времени. Тематика нынешней встречи отражена в ее девизе: «От выгорания — к горению». Каждый год мы проводим такие встречи для общения и возможности поделиться друг с другом какими-то аспектами своего служения, а также роста и укрепления в призвании.

На первом собрании будет введение для всех прибывших участников, знакомство с новенькими. А далее – семинары, занятия, работа в группах, тренинги.

Всего же участников в этот раз будет 31 человек.

Обычно во время таких встреч специальное слово предоставляется и сестрам из какой-либо Конгрегации, несущим служение в нашей Преображенской епархии.

Кроме того, намечена обязательная поездка в Сибирский Кармил, в ходе которой монахини, осуществляющие в Церкви «служение Марфы», вознесут молитвы вместе со своими сестрами, пребывающими в затворе.

Целью наших встреч является духовное обновление, а ее кульминация всегда приходится на 2 февраля, праздник Сретения Господня и День Посвященной Богу Жизни, когда сестры на Святой Мессе в главном храме епархии торжественно обновят свои обеты.