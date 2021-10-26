В одной из епархий Сицилии ввели трехлетний запрет на назначение крестных родителей

В течение трех лет в сицилийской архиепархии Катания не будут назначать крестных родителей при совершении таинства Крещения. Таково решение местного архиепископа, вступившего в силу в этом месяце, передает Седмица со ссылкой на информационное агентство CNA.

Архиепископ Сальваторе Гристина, глава архидиоцеза Катании, объяснил, что решил временно запретить назначения крестных родителей при Крещении и Миропомазании, поскольку такая практика стала «социальной традицией, в которой трудно разглядеть измерение веры».

Катания является вторым по величине городом на итальянском острове Сицилия, расположенным у подножия активного вулкана — горы Этна. Город имеет древнюю христианскую историю, которая начинается в первом веке с первого епископа этого города — св. Берилла, которого, по преданию, рукоположил сам апостол Петр.

По словам архиепископа Сальваторе Гристина, в современном «социо-церковном контексте» Катании, особенно из-за «неурегулированных семейных ситуаций многих людей», очень часто те лица, которых выбирают в качестве крестных родителей, не соответствуют каноническим требованиям.

«Многовековая традиция Церкви предполагает, что крестные родители должны сопровождать крещенное лицо на пути веры», — отмечает архиепископ Сальваторе Гристина в декрете, изданном «экспериментально сроком 3 года».

По его словам, гораздо важнее самого присутствия крестных при совершении Крещения является то, что они должны выполнять свою «настоящую церковную функцию».

Согласно каноническому праву Католической Церкви, крестные родители должны быть «полностью инициированными католиками с хорошей репутацией, «которые живут жизнью веры, выполняя все возложенные на них функции».

Право не требует для Таинства Крещения крестных родителей в обязательном порядке. Только по возможности лицу, которое принимает Крещение, назначают крестных родителей.

Генеральный викарий Катании, монсеньор Сальваторе Генчи выразил надежду на то, что «временное исчезновение крестных родителей станет поводом для возрождения, и католики смогут лучше понять, какие ожидания Церковь имеет от крестных родителей».