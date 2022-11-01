В ноябре Папа призывает молиться о страждущих детях (ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Папа Франциск комментирует свои молитвенные прошения на ноябрь этого года: «О страждущих детях». Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима отмечает, что даже в наши дни миллионы детей несут на себе бремя тяжких страданий и живут в условиях, очень похожих на рабство. «Это не цифры: это человеческие существа с именем, с собственным лицом, с индивидуальностью, которую даровал им Бог».

К сожалению, отмечает Папа Франциск, очень часто люди забывают о своей ответственности и закрывают глаза на эксплуатацию детей, лишённых права играть, учиться, мечтать; права на семейное тепло.

«Каждый отверженный ребёнок, брошенный своей семьей, не имеющий образования и медицинской помощи, – это крик, возносящийся к Богу и обличающий систему, которую мы, взрослые, построили. Брошенный ребенок – это наша вина. Мы не можем больше попускать, чтобы они чувствовали себя одинокими и брошенными: они должны получать образование и чувствовать любовь семьи: так они узнают, что Бог их не забыл. Помолимся, дабы страждущие дети – живущие на улицах, жертвы войн, сироты – могли получить доступ к образованию и вновь обрести любовь семьи».