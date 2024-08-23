В Новосибирской Предсеминарии — новый воспитанник

В среду 21 августа в Епархиальном центре имени епископа-исповедника Александра Хиры прошло итоговое заседание Приёмной комиссии Новосибирской Предсеминарии в следующем составе: Епископ Иосиф Верт (Председатель комиссии), свящ. Янез Север SJ (координатор и духовник Новосибирской Предсеминарии), свящ. Войтек Зиолек SJ (Томск), психолог Анастасия Манвелян (Новосибирск).

Комиссией были рассмотрены кандидатуры двух молодых людей для зачисления на учебу в Предсеминарию. Соискателями на зачисление стали: верный византийского обряда Дамир Рахматуллин (г. Казань) и верный из Епархии Св. Климента в Саратове Йоханн Янц (г. Сочи).

По итогам заседания Комиссия постановила зачислить на 2024/2025 учебный год Дамира Рахматуллина (на фото).

Историческая справка: решение об открытии в Новосибирске Епархиальной семинарии для подготовки столь необходимых возрождающейся Католической Церкви священников было принято Епископом Иосифом Вертом летом 1993 г., а официальный «день ее рождения» приходится на 15 октября того же года. Сразу же возникло множество организационных проблем, самая главная из которых, пожалуй, – нехватка квалифицированных преподавателей, удовлетворяющих требуемому уровню подготовки будущих священнослужителей. Именно поэтому в конце концов остановились на предсеминарии – подготовительном курсе для тех, кто всерьез думает о священстве. Высшая же духовная семинария была открыта в Москве, а позднее переведена в Санкт-Петербург.

Учебная программа в Новосибирской Предсеминарии рассчитана на одногодичный цикл: занятия начнутся в сентябре, а закончатся в июне следующего года. За время обучения воспитанник будет не только изучать разные науки (Катехизис, введение в библеистику, иностранные языки, русскую литературу и многое другое), но и пытается лучше узнать Христа, найти Его в своей жизни, стремится распознать свое призвание и понять, хочет ли Бог, чтобы он полностью посвятил Ему свою жизнь в священническом служении. Составляющие программы – индивидуальные беседы, духовные упражнения, лекции. Большую часть занимает приходская практика, которая обычно проводится в ближайших сибирских приходах (например, в прошлом такая практика проходила в Томске, Кемерове, Куйбышеве).

Стоит отметить, что в Предсеминарии работают священники из Общества Иисуса, поэтому и духовность имеет игнатианскую традицию – но это не означает, что человек живет как иезуит. Игнатианская духовность как раз и хороша тем, что человек приобретает свой личный опыт отношений с Богом.

После завершения обучения кандидатуру выпускника вновь рассмотрит его Правящий Архиерей (в данном случает – Владыка Иосиф, который является Одинарием для католиков византийского обряда в России), после чего будет принято решение о поступлении уже в Высшую духовную семинарию «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге. Таким образом, по итогам обучения выпускник Предсеминарии должен войти в общину Семинарии с достаточным духовным и общеобразовательным фундаментом, необходимым для продолжения формации.

По словам координатора Предсеминарии о. Янеза Севера, очередное заседание Приёмной комиссии о новом наборе кандидатов (теперь уже на следующий учебный цикл) состоится в Новосибирске, ориентировочно, в мае 2025 года.

Что же нужно, чтобы поступить в Предсеминарию? Иметь образование не ниже среднего… Конечно, быть мужчиной… Но самое главное – иметь желание служить Богу и народу Божию, искать именно служения, а не себя самого. Обязательными являются и рекомендации от своего епископа и приходского настоятеля.

«Жатвы много, а делателей мало. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Мф 9,37-38).