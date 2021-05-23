В новосибирском приходе францисканцев отпраздновали Сошествие Святого Духа

К торжеству Пятидесятницы в приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии г. Новосибирска, окормляемом Орденом Братьев Меньших, готовились в этом году особенно трепетно.

Как рассказал нашему изданию викарий прихода и настоятель Францисканской обители отец Коррадо Трабукки OFM, в субботу вечером, накануне праздника, было совершено праздничное бдение:

«На службе присутствовали миряне, а также сестры-монахини Ордена святой Елизаветы Венгерской и сестры святой Матери Терезы. Храм был очень интересно и ярко украшен. Перед престолом были обозначены символы Святого Духа – Вода, Огонь, Масло… Мы с прихожанами вспомнили, какой завет о миссии был дан всем людям: идите в мир и проповедуйте свидетельство о Иисусе Христе. У нас было и внутреннее молчание, и молитвы, и торжественная музыка с пением. А в воскресенье утром празднование Торжества продолжилось на Мессах в 10 и 12 часов. Праздник у нас получился очень хороший и проникновенный».

По сообщению отца Коррадо, в следующее воскресенье — в День Пресвятой Троицы — в храме будет только одна Святая Месса, которая начнется в 11 часов. А после богослужения на церковном дворе состоится Праздник прихода, который новосибирская община францисканцев отмечает ежегодно в последнее воскресенье мая.

Фото были любезно предоставлены отцом Коррадо Трабукки: