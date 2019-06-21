В Новосибирске собираются возвести памятник Святому Николаю Чудотворцу

Новосибирская Митрополия Русской Православной Церкви предложила установить памятник Святому Николаю Чудотворцу вблизи Нарымского сквера в Новосибирске. Об этом говорится в уведомлении о проведении общественного обсуждения, опубликованного Мэрией города. Памятник, предложенный Новосибирской Митрополией РПЦ, собираются разместить между Вознесенским кафедральным собором и цирком со стороны улицы Челюскинцев. Его высота составит около 6 метров, самой скульптуры — 3,5 метра.

Департамент культуры, спорта и молодежной политики Мэрии готов рассмотреть предложения, рекомендации и замечания с 25 июня по 15 июля. Результаты общественного обсуждения опубликуют до 23 июля.

Источник: Коммерсантъ