В Новосибирске пройдет вечер, посвященный памяти жертв Холокоста

В понедельник, 28 января 2019 года, в Новосибирске пройдет вечер, посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста, организованный Израильским культурным центром «Натив» при поддержке Центра культуры и отдыха «Победа».

1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 60/7, в которой постановила, что 27 января будет ежегодно отмечаться как Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день в 1945 году Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим-Биркенау. После принятия этой резолюции Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назвал эту особую дату «важным напоминанием об имеющих всеобщее значение уроках Холокоста — этого беспрецедентного проявления зла, которое нельзя просто оставить в прошлом и предать забвению».

По традиции пройдет церемония памяти жертв Холокоста, в которой каждый сможет отдать дань памяти погибших. После официальной церемонии состоится предпремьерный показ киноленты «Война Анны» (реж. Алексей Федорченко, Россия, 2018 г.). Сюжет фильма повествует о главной героине, семья которой погибает во время массового расстрела. Сама она чудом остается в живых. Больше двух лет еврейская девочка живет, прячась в нерабочем камине в комендатуре, пока деревню не освобождают от нацистов. Невероятно, но Анне удается не только выжить, но и сохранить в себе человека…

Если вы хотите принять участие, просьба пройти регистрацию на мероприятие по ссылке.



Источник: Израильский культурный центр «Натив» в Новосибирске