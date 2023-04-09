В Новосибирске католики встретили Пасху — фото с ночной службы от корреспондента НГС

В ночь с 8 на 9 апреля 2023 г. католики всего мира празднуют Пасху. В Новосибирске торжественное богослужение прошло в Кафедральном соборе Преображения Господня. Ночную литургию возглавил ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт. Фотокорреспондент портала НГС Александр Ощепков побывал на Мессе и рассказал в 16 снимках, как прошла служба:



Фото: Александр Ощепков / NGS.RU