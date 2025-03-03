«В немощи скрыто Божье благословение». Обращение Папы Франциска по случаю молитвы Angelus. Рим, клиника «Джемелли», 2 марта 2025 г.

В воскресенье 2 марта пресс-служба Святейшего Престола опубликовала обращение Папы Франциска по случаю полуденной молитвы «Ангел Господень».

Комментируя отрывок из Евангелия от Луки (6,39-45), предлагаемый литургией VIII воскресенья рядового времени, Святейший Отец поясняет: наставляя учеников с помощью притч, Господь уделяет особое внимание двум из пяти чувств, от которых целиком зависит восприятие человеком реальности: зрению и вкусу.

«Что касается зрения, Иисус просит тренировать глаза, чтобы смотреть на мир внимательным взором и выносить суждение о ближнем с любовью», – отмечает Папа.

«Он говорит об этом так: ‘Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего’ (ст. 42). Только при таком внимательном, а не осуждающем взгляде братское исправление может быть добродетелью. Ведь если оно не братское, то это не исправление!»

Говоря о вкусе, Господь напоминает, что «всякое дерево познается по плоду своему» (стих 44). А плоды, исходящие от человека, – это, например, его слова: жестокие, лживые, вульгарные, – либо справедливые и честные, подчеркивает Святейший Отец и предлагает подумать над тем, как мы смотрим на других людей, наших братьев и сестер, и как они смотрят на нас. Приятны ли им наши слова или же они пропитаны горечью и тщеславием?

Упоминая о своем пребывании в больнице, Папа Франциск благодарит врачей и медперсонал за заботу и внимание. «Я чувствую в своем сердце ‘благословение’, которое скрыто в немощи, потому что именно в такие моменты мы еще больше учимся доверять Господу; в то же время я благодарю Бога за то, что Он дал мне возможность разделить телом и духом состояние стольких больных и страдающих людей», – пишет Папа.

Святейший Отец выражает глубокую признательность за молитвы верующих по всему миру:

«Я чувствую всю вашу любовь и близость, и в этот конкретный момент я чувствую, что меня ‘несет’ и поддерживает весь Народ Божий. Спасибо вам всем!»

«Я тоже молюсь за вас, и молюсь прежде всего о мире», – заверяет Папа и призывает верующих неустанно молиться о мире на всей земле. «Отсюда война кажется еще более абсурдной», – пишет он, призывая, в частности, молиться об Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Мьянме, Судане и Киву.

«Вверим себя с упованием Пресвятой Богородице Марии, нашей Матери», – завершает послание Святейший Отец.



Источник: русская служба Vatican News