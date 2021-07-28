В Национальной галерее искусств в Вашингтоне отреставрировали флорентийскую терракотовую Мадонну XV века

В Национальной галерее искусств в Вашингтоне завершились работы по реставрации и техническому исследованию так называемой «Мадонны Кресс», начавшиеся в 2007 году, сообщает Седмица со ссылкой на официальный сайт музея.

В ходе исследования, проводимого с целью изучения способов создания скульптуры, использовались различные высокотехнологичные методы: ультрафиолетовое и инфракрасное освещение, рентгенологическое исследование, микроскопия в поляризованном свете, рентгеновская флуоресценция, дифракция рентгеновских лучей, инфракрасная спектроскопия с переносом Фурье и растровая электронная микроскопия.

В итоге результаты исследования подтвердили подлинность памятника.

Также была предпринята попытка атрибутировать автора скульптуры. Исключительное мастерство автора работы сужает круг поисков предполагаемого создателя «Мадонны Кресс». Среди наиболее вероятных творцов «Мадонны Кресс» числятся Лоренцо Гиберти, Донателло, Лука делла Роббиа и Якопо делла Кверча.

«Мадонна Кресс» вылеплена вручную на деревянной основе, ее покрывает изысканная позолота с перфорацией и изящная роспись, а на постаменте скульптуры выполнена надпись в технике сграффито: «Ave Maria grazia».

В Тоскане в XIV — XV веках скульптурные изображения Мадонны с Младенцем были весьма распространены. Их активным популяризатором стал доминиканский монах Беато Джованни Доминичи (1355 — 1419 гг.).

Большой спрос на изображения Богоматери привел к их массовому производству из терракоты и гипса. Такие скульптуры предназначались для небогатых приходов и горожан, в то время как более зажиточные могли позволить себе иметь статуи из мрамора и дорогих пород дерева.

«Массовые» Мадонны нередко копировали друг друга и тиражировались, судя по количеству сохранившихся экземпляров, сотнями. Однако «Мадонна Кресс» выделяется среди множества других терракотовых статуй Богородицы своими размерами и отделкой, ничем не уступающей более дорогим деревянным фигурам. Кроме того, это первая обнаруженная терракотовая скульптура на деревянной основе.

В XV веке «Мадонна Кресс» украшала церковь Святого Духа (Санто-Спирито) во Флоренции и стала одним из немногих произведений искусства, уцелевших после пожара 1471 года, уничтожившего убранство храма.