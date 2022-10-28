В Москве пройдет XIX Международный кинофестиваль «Лучезарный ангел»

Более 130 фильмов покажут на XIX Международном благотворительном кинофестивале «Лучезарный ангел», который пройдет со 2 по 7 ноября 2022 года в Москве.

Как сообщают организаторы, на кинофорум были заявлены 403 фильма из 20 стран мира. К участию в кинопоказах экспертами отборочной комиссии допущена 131 кинолента из 17 стран — России, Великобритании, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Греции, Израиля, Ирана, Италии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Румынии, Сербии, Узбекистана, Филиппин, Франции, Швеции.

В конкурсную программу вошли 93 картины, в том числе 27 дебютных работ, в четырех номинациях: полнометражное игровое кино, короткометражное кино, документальное кино, анимация.

Духовный попечитель фестиваля — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Кинофестиваль откроется картиной «Одиннадцать молчаливых мужчин» (Россия, 2021) об историческом турне московского футбольного клуба «Динамо» по Великобритании в ноябре 1945 года.

В дни работы фестиваля состоятся встречи с народным артистом России Дмитрием Певцовым, режиссером-аниматором Юрием Норштейном, народным артистом России Владимиром Хотиненко.

На дискуссионной площадке «Школа для родителей: Мы и наши дети» после демонстрации короткометражных фильмов в разговоре с кинематографистами, педагогами, священниками зрители смогут обсудить вопросы воспитания и взаимоотношений с детьми и подростками.

Профессиональные кинорежиссеры и педагоги помогут подросткам научиться глубоко понимать и почти профессионально обсуждать фильмы с авторами, режиссерами, сценаристами. Дети смогут создать анимационный фильм, а также научиться мезенской росписи и росписи традиционной народной глиняной игрушки.

Фестиваль пройдет в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате.



Источник: Интерфакс-религия