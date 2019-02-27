В Москве пройдет конференция, посвященная влиянию протестантизма в России и Европе

На заглавной фотографии — видный деятель религиозного движения в России XIX-XX веков, основатель и руководитель Всероссийского Союза Евангельских Христиан Иван Степанович Проханов.

В России пройдет международная научная конференция «Историческая, культурная и социальная роль протестантизма в России и Европе», посвященная 200-летию формирования российского евангельского сообщества и 150-летию со дня рождения российского общественного и религиозного деятеля Ивана Проханова (1869 — 1935 гг.). Мероприятие состоится 28 февраля в Институте Европы Российской Академии наук в Москве. К участию в конференции приглашены представители различных протестантских союзов России и Европы, представители органов государственной власти, научного сообщества, сообщает пресс-центр ИЕ РАН.

Цели конференции: проанализировать деятельность Библейских обществ в Российской империи, которые внесли большой вклад в историю культурной жизни страны; дать научное определение его общего исторического наследия; подготовить базу для научного исследования евангельского движения России, собрав воедино разрозненные сведения о его влиянии на российское общество.

На конференции будет уделено внимание Английской духовной миссии в Бурятии, которая в XIX в. осуществляла перевод и печатание Библии на старомонгольский язык, изучала географию, историю, этнографию и языкознание бурят. Миссия положила начало российскому монголоведению и британскому востоковедению. Исследуемые в настоящее время архивы Лондонского библейского общества содержат ценные сведения о Забайкалье, достойные включения их в научно-краеведческое наследие.

Доклады участников будут опубликованы в специальном сборнике.

Организаторы конференции: Центр по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН; Оргкомитет Празднования 150-летия И. С. Проханова; Международный Институт Изучения Евангельского Движения СНГ; Международный институт Ш. Петефи (Венгрия).

Источник: Благовест-инфо